Formel 1: Das war’s! Team gibt Plan endgültig auf

Bei Alpine, zuvor Renault, regiert seit jeher die Ungeduld. Möglichst schnell will man in an die Spitze der Formel 1 – und ging dabei regelrecht über Leichen. Druck, Zoff, Entlassungen. Alle Maßnahmen wurden ergriffen, führten bestenfalls ins Leere oder machten alles noch viel schlimmer.Fast jede Führungsposition wurde ausgetauscht, auf der Strecke bleibt es bei Rückschritten. […]