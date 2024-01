Formel 1: Team mit großer Verkündung – Mick Schumacher auch am Start

Seit dem vergangenen Jahr steht fest: Der Traum von der Formel 1 ist für Mick Schumacher vorerst zu Ende. Der deutsche Pilot wird nämlich in der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Alpine an den Start gehen. Allerdings bleibt er weiterhin Ersatzpilot bei Mercedes, falls etwas passieren sollte.

Am 7. Februar stellt Alpine sein neues Formel-1-Auto vor. Gleichzeitig wird auch das neue WEC-Auto von Mick Schumacher präsentiert. Die deutschen Motorsport-Fans schauen dabei ganz genau hin.

Formel 1: Team mit großer Verkündung

Die neue Formel-1-Saison 2024 rückt immer näher. Am 2. März findet das erste Rennen in Bahrain statt. Bis dahin werden alle Teams ihre Autos präsentiert haben. Alpine und Mercedes haben am Montagvormittag (15. Januar) bekannt gegeben, wann sie die neuen Autos präsentieren werden. Es wird der 7. Februar sein, an dem die beiden Autos gelauncht werden.

Somit ist Alpine unter den bisher bekannten Terminen das dritte Team der Motorsport-Königsklasse, nach Williams und Stake-Saube, das sein neues Auto präsentieren werden. Doch es wird nicht nur der neue Formel-1-Bolide vorgestellt.

Schon seit Längerem ist nämlich bekannt, dass die Marke an jenem Tag auch den neuen WEC-Boliden von Mick Schumacher für das kommende Jahr präsentieren wird. Somit wird der Deutsche bei der Präsentation wohl ebenfalls am Start sein, der 2024 in der Endurance-Meisterschaft für das französische Team fahren wird.

Mick Schumacher auch am Start

In der Formel 1 allerdings wird Mick Schumacher nur zuschauen, da er Ersatzfahrer von Mercedes ist. Für Alpine gehen in 2024 die beiden Franzosen Pierre Gasly und Esteban Ocon an den Start. In der WEC stehen neben Mick Schumacher noch Ferdinand Hasburg, sowie die vier Franzosen Nicolas Lapierre, Charles Milesi, Matthieu Vaxiviere und Paul-Loup Chatin im Fahrerkader.

Neben der Auto-Präsentation wird sich am 7. Februar bei Alpine auch zeigen, mit wem sich Mick Schumacher ein Auto teilen wird. Bislang ist lediglich bekannt, dass Vaxiviere im Auto mit der Nummer 35 und Lapierre mit der 36 starten werden.