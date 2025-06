Formel 1: Aufschwung dahin? Rennstall verzweifelt komplett

Der Große Preis von Spanien der Formel 1 ist vorbei – und vor allem eine Erkenntnis steht nach dem Rennen fest: Die McLaren fahren allen davon. Oscar Piastri holte sich souverän den nächsten Sieg, gefolgt von Teamkollege Lando Norris auf Platz zwei. Überraschend schaffte es Charles Leclerc auf Rang drei. Er profitierte dabei von den Problemen von Max Verstappen, der auf den letzten Metern ins Straucheln geriet. Verstappen wurde zusätzlich mit einer Strafe belegt und landete letztlich nur auf Platz zehn.

Doch abseits der Podiumsplätze sorgten zwei weitere Teams für Schlagzeilen – wenn auch in völlig unterschiedlicher Weise. Das Sauber-Team überraschte mit einer herausragenden Leistung von Nico Hülkenberg und einem sensationellen fünften Platz. Williams hingegen enttäuschte auf ganzer Linie und fiel durch unerwartete Schwächen auf.

Formel 1: Williams in Spanien mit massiven Problemen

Noch vor wenigen Wochen galt Williams als eines der Überraschungsteams der Saison. In Monaco belegte man am vergangenen Wochenende die Plätze neun und zehn. Besonders stark lief es bei den Rennen in Miami und in Imola, wo Alexander Albon sogar einen fünften Platz einfahren konnte. Carlos Sainz zeigte ebenfalls konstante Leistungen mit einem achten und neunten Platz.

Nach diesen beeindruckenden Ergebnissen rechneten viele in Spanien erneut mit einem starken Auftritt des Teams. Auf dem Punktekonto stand Albon nach Monaco bei 42 Zählern, während Sainz mit zwölf Punkten etwas hinterherhinkte. Doch in Barcelona folgte der Schock: Williams präsentierte sich weit unter den eigenen Erwartungen.

Williams in Spanien völlig von der Rolle

Was war bloß in Spanien mit Williams los? Von den guten Leistungen der vergangenen Wochen war keine Spur mehr. Alexander Albon geriet früh im Rennen nach einer Berührung mit Liam Lawson in Schwierigkeiten und kassierte eine Zeitstrafe von zehn Sekunden. Doch damit nicht genug: Der Frontflügel seines Wagens wurde in dem Manöver beschädigt und nach nur 29 Runden musste der Thailänder das Rennen vorzeitig aufgeben. Auch Carlos Sainz erlebte ein Wochenende zum Vergessen. Mit Rang 14 blieb er nicht nur weit hinter den Erwartungen, sondern konnte auch keine Punkte für das Formel 1-Team sammeln.

Für Williams war der Große Preis von Spanien ein Wochenende zum Vergessen. Nach den starken Auftritten der letzten Wochen dürften die enttäuschenden Leistungen sowohl das Team als auch die Fans des Formel-1-Teams überrascht haben.