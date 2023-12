Großartige Nachrichten für deutsche Formel-1-Hoffnung – Team gibt es offiziell bekannt

Die deutsche Formel-1-Hoffnung Sophia Flörsch wird 2024 für ein Top-Team in der Formel 3 an den Start gehen. Van Amersfoort Racing gab am (18. Dezember) die Verpflichtung der 23-Jährigen offiziell bekannt.

Nach ihrer Saison bei Charouz wechselt Sophia Flörsch in der Formel 3 jetzt zu dem niederländischen Rennstall. Ihrem Traum von der Formel 1 kommt die 23-jährige Rennfahrerin damit ein Stück näher.

Formel-1-Hoffnung Flörsch wechselt zu Van Amersfoort

Für Sophia Flörsch ist der Wechsel zu Van Amersfoort wie eine kleine Rückkehr: 2018 und 2019 ging sie für den Rennstall bereits in der europäischen Formel-3-Meisterschaft und Formula Regional European Championship an den Start. Und auch zuletzt beim Großen Preis von Macau durfte sie bereits für Van Amersfoort fahren.

„Ich freue mich riesig, wieder bei Van Amersfoort Racing zu sein, es fühlt sich an wie eine Heimkehr“, sagt Flörsch. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in der kommenden FIA F3-Saison gemeinsam Fortschritte machen und starke Leistungen erbringen werden.“

Frits van Amersfoort, Teamchef von Van Amersfoort Racing, freut sich über die Rückkehr: „Wir freuen uns natürlich sehr, Sophia wieder bei uns zu haben. Wir waren dieses Jahr zusammen in Macau, was großartig war. Wir glauben, dass ihre Erfahrung in der FIA F3 und ihre Vertrautheit mit dem Team uns in der nächsten Saison zugutekommen werden.“

Endlich Siegchancen für Flörsch?

Vergangene Saison fuhr Flörsch, die inzwischen auch Mitglied im Nachwuchsprogramm von Formel-1-Team Alpine ist, noch für Charouz in der Formel 3. Dabei holte sie ihr allerersten Punkte beim Hauptrennen in Spa-Francorchamps. Es waren die einzigen Punkte des Teams. Van Amersfoort hingegen holte in Person von Caio Collet vier Podestplätze und einen Sieg. Neben Flörsch werden 2024 Tommy Smith und Noel Leon für Van Amersfoort in der Formel 3 starten.

Für Flörsch ist der Wechsel zu Van Amersfoort Racing ein Schritt auf dem Weg zu ihrem großen Traum: Die 23-Jährige will es unbedingt in die Formel 1 schaffen.