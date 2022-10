Formel 1: Star-Pilot bringt Mick Schumacher und Fans auf die Palme – „Ist das sein Ernst?“

Die Formel 1 kehrte nach einer dreiwöchigen Pause mit einem spektakulären Rennen in Singapur zurück. Ausfälle, Unfälle, Safety-Cars – alles war an diesem Wochenende dabei.

Mick Schumacher war auf einem guten Weg, endlich wieder Punkte in der Formel 1 zu holen. Doch dann kam es zu einer Kollision mit Mercedes-Pilot George Russell. Seine Worte überraschten und sorgten für wütende Fans.

Formel 1: Schumacher verpasst Punkte

Es sah eigentlich alles ganz gut aus: Aufgrund einiger Ausfälle im Rennen lag Haas-Fahrer Mick Schumacher plötzlich in den Top 10 und war damit auf dem Weg, nach langer Zeit mal wieder Punkte in der Formel 1 zu holen. Doch dann kam es kurz vor dem Ende zu einer Kollision mit George Russell. Die Folge: Ein Reifenschaden, der die Träume einer guten Platzierung platzen ließ.

„Das ist natürlich schade, weil die Chance da war“, schimpfte Mick Schumacher nach dem Rennen. Russell wollte auf den Start-Zielgeraden an dem Deutschen vorbei, visierte beim Anbremsen auf Kurve 1 die trockene Linie an und kollidierte mit dem Haas-Piloten.

Formel 1: Mick Schumacher (l.) und George Russell (r.) kollidierten. Foto: IMAGO / Motorsport Images

„Natürlich ist George mit dem Auto ein gutes Stück schneller als wir, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich in der Situation der falsche Ort war, es zu versuchen“, kritisiert er. „Ich verstehe seine Herangehensweise, wieder auf das Trockene zu kommen, aber leider war die trockene Spur von mir besetzt und dementsprechend sind wir uns dann reingefahren.“

Formel 1: Russell-Aussagen machen Fans wütend

Wenig später kam es erneut zum Aufeinandertreffen der beiden Piloten. Russell beschwerte sich, dass Schumacher den Kampf um Platz 13 nicht so einfach hergeben will. „Schumacher verteidigt sich, als wäre es das Rennen seines Lebens, meine Güte“, funkt der Brite im Zweikampf mit dem Deutschen aus dem Cockpit.

„In unserer Situation müssen wir darum kämpfen, als würde es um die Meisterschaft gehen“, verteidigt sich der Deutsche. Noch immer ist seine Zukunft nicht geklärt, weshalb er bei jedem Rennen alles geben muss, um einen Platz für das nächste Jahr zu bekommen. Und das sahen auch viele Formel-1-Fans in den sozialen Medien, die zu dem Haas-Piloten hielten.

„Was macht Russell denn da? Mick hätte locker Punkte geholt. So ein unnötiges Manöver“, „Hat Russell das gerade wirklich am Funk gesagt? Ist das sein Ernst? Natürlich kämpft Mick, schließlich will er auch nächstes Jahr in der F1 fahren. Was für idiotische Aussagen“ und „Ich frag mich, was sich Russell dabei gedacht hat. Erst bringt er Mick um die Punkte und dann schimpft er auch noch und sieht keine Fehler bei sich“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Aber nicht nur im hinteren Feld ging es ordentlich zur Sache. Auch ganz vorne war es spannend. Am Ende siegte Sergio Perez. Doch der Mexikaner musste lange nach dem Rennen um den Sieg zittern (hier mehr dazu).