Formel 1: Hammer-Comeback? Perez verkündet Entscheidung

Seit ihn Red Bull aus dem Cockpit entfernte, ist es um Sergio Perez ruhig geworden. Der Formel-1-Veteran tauchte nach einer ganz schwachen Saison erstmal ab. Viele Fans fragten sich: Wird man ihn in der Rennserie überhaupt nochmal sehen?

Denn Perez ist – für Sportlerverhältnisse – längst kein Jüngling mehr. Und die werden in der Formel 1 gerade wieder deutlich beliebter. Hat der Mexikaner überhaupt eine Chance, um in der Königsklasse nochmal anzugreifen? Jetzt meldet er sich selbst zu Wort.

Formel 1: Perez hochkant rausgeworfen

Sergio Perez hatte es 2024 nicht leicht. Während alle anderen Fahrer der Top-4-Teams mindestens einen Sieg holten, hatte er manchmal schon Schwierigkeiten, überhaupt Punkte zu machen. Im teaminternen Duell gegen Max Verstappen zog er einmal mehr den Kürzeren, was auch an teils stümperhaften Quali-Auftritten lag.

Seine schwachen Leistungen kosteten Red Bull letztlich auch die Konstrukteurswertung. Am Ende der Saison traf man beim Dosenrennstall dann die Entscheidung: Sergio Perez fliegt raus, Liam Lawson übernimmt. Weil da schon jedes andere Teams seine Fahrer gefunden hatte, kann der Mexikaner in der Formel 1 nur noch zuschauen.

Perez setzt Deadline

Vielleicht war es das sogar schon für immer, sein Karriereende. Perez wird in Kürze 35 Jahre, hat nicht erst in diesem Jahr in einem Top-Auto geschwächelt und ist nun mindestens ein Jahr ohne Praxis. Alles keine guten Voraussetzungen. Auch er selbst denkt über ein F1-Karriereende nach – und hat jetzt auch verkündet, wann er seine Entscheidung treffen will.

Am Rande des „Feria de Leon“-Festival in Guanajuato in Mexiko erklärte Perez laut „The Race“: „In den nächsten sechs Monaten werde ich eine Entscheidung über meine Zukunft und die nächsten Schritte in meiner Karriere treffen.“ In dieser Zeit will er wohl seine Optionen abwägen.

Allerdings haben zahlreiche Fahrer im Grid derzeit langfristige Verträge, bei den beiden Red Bull Teams ist er ohnehin verbrannt. Doch auch im Motorsport weiß man nie, ob nochmal eine Tür aufgeht. Nico Hülkenberg kann davon ein Lied singen.

Perez genießt Auszeit von der Formel 1

Derzeit genießt er ohnehin die Auszeit vom Motorsport. „Ich bin sehr gespannt, was in diesem Jahr passiert. Ich bin sehr ruhig und glücklich. Ich genieße die Zeit mit meinen Kindern, meiner Familie und meinen Freunden sehr.“ Vielleicht trifft er ja auch selbst die Entscheidung, dass es eine F1-Rückkehr nicht braucht.