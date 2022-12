Formel 1: Deutliche Vettel-Worte nach Mick-Aus – „Nicht das beste Umfeld“

Mick Schumacher hat sein Cockpit bei Haas verloren und wird in der kommenden Saison nicht regelmäßig in der Startaufstellung der Formel 1 stehen. Der Abgang bei Haas lief nicht reibungslos, es gab einige Nebengeräusche.

Sebastian Vettel, der Mentor von Mick Schumacher, findet nach der Trennung deutliche Worte. Er drückt Schumi Jr. für seine Zukunft in der Formel 1 die Daumen.

Formel 1: Vettel kritisiert Haas

Immer wieder wurde Mick Schumacher öffentlich von Teamchef Günther Steiner kritisiert und unter Druck gesetzt. Zwischen deutschen Experten und Steiner war ein regelrechter Medienstreit ausgebrochen – der ging sogar so weit, dass Steiner Sky Deutschland boykottierte.

Nach langem Zögern und Zittern setzte Haas Mick Schumacher schließlich vor die Türe und verpflichtete Nico Hülkenberg. „Ich glaube, er hat nicht das beste Umfeld gehabt. Deswegen wünsche ich mir, dass er in Zukunft zurückkommt und in dem Sinne einen besseren Platz findet“, so Sebastian Vettel bei Servus TV.

Und weiter: „Er ist jemand, der ein bisschen mehr Zeit braucht, um manche Dinge zu lernen und auch ein gutes Umfeld braucht. Ich wünsche mir natürlich, dass er [Mick Schumacher, Anm. d. Red.] seinen Weg zurückfindet. Denn vom Potenzial gehört er da hin.“

Über Mercedes zurück in die Formel 1-Startaufstellung?

Inzwischen ist Mick Schumacher bei Mercedes untergekommen. Dort ist er dritter Fahrer, übernimmt Testfahrten, Simulatortraining und Medientermine. „Es ist eine ganz andere Rolle. Natürlich ist der dritte Fahrer nicht das, was man sich wünscht, weil man keine Rennen fährt. Aber ich glaube, er hat jetzt die Möglichkeit sehr viel vom Team und von den anderen Fahrern zu lernen“, meint Vettel.

Der vierfache Weltmeister, der in diesem Jahr das Lenkrad an den Nagel gehängt hat, hofft, dass Mick Schumacher in die Formel 1 zurückkommt. Er sagt aber auch: „Es liegt an ihm, sehr hart zu arbeiten, um zurückzukommen.“