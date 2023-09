Formel 1: Vettel-Geheimnis endlich gelüftet! DAS macht er beim Japan-GP

Beim „Red Bull Formula Nürburging” am 9. September hatte Sebastian Vettel sich bereits für den Japan-GP der Formel 1 angekündigt. Was er dort vor hat, wollte er zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht verraten. Im Interview mit DER WESTEN sagte er nur so viel: „Es findet im Rahmen des Formel-1-Rennens statt“ und „Der Grundton ist klar: Der Kampf gegen die Klimakrise und darauf aufmerksam zu machen.“

Wenige Tage vor dem Großen Preis von Japan (24. September) in der Formel 1 ist nun auch klar, was Sebastian Vettels neues großes Projekt ist. Es heißt „Buzzin‘ Corner“ und beschäftigt sich mit Biodiversität, also Artenvielfalt. Dazu hat er die Strecke in Suzuka verändert.

Formel 1: Vettel enthüllt neues Projekt

Endlich ist das Geheimnis um das neue Projekt von Sebastian Vettel gelüftet. Unter dem Namen „Buzzin‘ Corner (racing for biodiversity)“ setzt sich der vierfache Weltmeister für die Artenvielfalt ein. Doch warum „Buzzin‘ Corner“ (übersetzt: brummende Kurve)? „Die Biene als schwarz-gelbe Botschafterin für Sebastians Projekt Buzzin‘ Corner (racing for biodiversity) steht stellvertretend für alle Insekten“, heißt es in einer Pressemitteilung von Sebastian Vettel. „Die Biene ist die perfekte Botschafterin“, erklärte Vettel selbst.

Auf dem Suzuka Circuit sind die Randsteine in Kurve zwei in den Farben gelb und schwarz gefärbt worden. Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich hat Vettel insgesamt elf Insektenhotels dort installiert. Das „ist ein Zeichen für unser globales Problem der schwindenden Artenvielfalt“.

Vettel kündigt Großes an

„Ich möchte ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Biodiversität schaffen“, betont Vettel. Man müsse die Vielfalt in jeglicher Hinsicht schützen und erklärt, dass dies nur der Anfang sein. „Die Buzzin Corner in Japan ist der Ausgangspunkt für künftige Buzzin Corner auf Rennstrecken in aller Welt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Künftig werden wir Sebastian Vettel und die schwarz-gelben Kurven also noch häufiger bei der Formel 1 sehen. Mehr zu seinem Projekt will er am Donnerstag (21. September) sagen. Dann sind alle Fahrer und Teamchefs zu einem Termin bei den neu installierten Insektenhotels eingeladen.