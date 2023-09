Formel 1: Comeback von Sebastian Vettel? Jetzt spricht der Superstar Klartext

Ein Comeback von Sebastian Vettel in der Formel 1? Das wäre für viele Fans ein Traum. Bislang gab es nur vage Spekulationen, nun heizte ein enger Vertrauter aber die Gerüchteküche so richtig an. Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko sagte öffentlich, dass er an ein Comeback glaube.

Doch wie realistisch ist ein Comeback von Sebastian Vettel in der Formel 1 überhaupt? DER WESTEN hat Sebastian Vettel beim „Red Bull Formula Nürburgring“ angetroffen und zu den Aussagen befragt. Der vierfache Weltmeister gab eine klare Antwort.

Formel 1: Vettel-Comeback?

Bei „Servus TV“ sorgte Dr. Helmut Marko mit seinen Aussagen zuletzt für Aufsehen. Er sagte: „Ich glaube, Sebastian fühlt sich momentan irgendwie ohne spezielle Aufgabe, weiß nicht genau, was er machen soll. Er muss sich irgendwo entscheiden.““

Eine Rückkehr in die Formel 1 lasse sich zwar nur schwer mit Vettels Kampf gegen die Klimakrise vereinbaren, allerdings könne er sich dennoch ein Vettel-Comeback vorstellen, „wenn er da mal weiß, in welche Richtung es geht“, so Marko. Und ließ dann die Gerüchteküche brodeln: „Ich glaube, für ihn ist die Fahrersituation auch noch nicht abgeschlossen.“

Die Fans versetzten diese Aussagen natürlich sofort in Aufruhr. Ein Comeback von Sebastian Vettel wäre für sie ein echter Traum. Doch wie heiß ist das Thema aktuell überhaupt?

DAS sagt Sebastian Vettel

Angesprochen auf die Aussagen von Dr. Helmut Marko sagte Sebastian Vettel gegenüber DER WESTEN: „Ich telefoniere ab und zu mit ihm. Wir tauschen uns aus und sind gut befreundet, aber im Moment gibt es keine Pläne, dass ich zurückkomme.“ Heißt im Klartext: Eine Rückkehr ist für Sebastian Vettel aktuell kein Thema.

Der vierfache Weltmeister beendete im vergangenen Jahr seine Karriere. Er will sich nun mehr auf seine Familie und den Kampf gegen den Klimaschutz konzentrieren.