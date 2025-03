Sebastian Vettel: Formel-1-Comeback? Ex-Boss spricht Machtwort

Vor knapp drei Jahren hat Sebastian Vettel seinen Rücktritt aus der Formel 1 bekannt gegeben. Für die meisten deutschen Motorsport-Fans war dies ein regelrechter Schock, war er für viele doch ein großes Idol und der beste deutsche Fahrer seit Michael Schumacher.

Seit seinem Rücktritt beschäftigt sich Sebastian Vettel mit vielen Umweltthemen rund um die Nachhaltigkeit. Doch die Gerüchte rund um ein mögliches Formel-1-Comeback des Deutschen wollen nicht abreißen. Jetzt spricht sich ein ehemaliger Weggefährte Vettels‘ gegen diese Vorstellung aus.

Sebastian Vettel: Ex-Teamchef rät ihm vom Comeback ab

Wird man Vettel jemals noch einmal in einem Formel-1-Boliden sehen? Die Tendenz geht ganz klar Richtung nein, doch auch er selbst wollte eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports nie komplett abhaken. Dies ließ Spekulationen ob eines Comebacks in den Raum.

Wie Ex-Formel-1-Pilot Gerhard Berger in einem Interview mit „sport.de“ nun erklärte, halte er dies jedoch für keine gute Idee – auch, wenn Vettel sicherlich noch das Zeug dazu hätte. „Wenn ich das beobachte, würde ich sagen: Sebastian Vettels Zeit als Formel-1-Fahrer ist vorbei und es ist auch in Ordnung so“, sagte er.

„Es gibt ja ganz wenige, die so erfolgreich waren wie Sebastian als viermaliger Weltmeister. Also er wäre ja leicht verrückt, wenn er jetzt noch einmal diesen Druck angehen würde“, so der 65-Jährige weiter. Berger war 2008 Teamchef von Toro Rosso, als Vettel dort seinen ersten GP gewann.

Berger deutlich: „Alles nur Bla Bla Bla“

„Er hat viermal die Weltmeisterschaft abgeliefert. Also besser geht’s ja gar nicht“, sagt Berger. Er habe niemanden mehr etwas zu beweisen – nicht sich und keinem anderen, so der Österreicher. Von anhaltenden Spekulationen über eine mögliche Rückkehr hält er nichts. „Also ich glaube, das ist alles nur Bla Bla Bla, was rundherum gesprochen wird“, schätzt er die Gerüchte ein.

Vettel sei „ein gescheiter Kerl“, der schon wisse, „was er machen muss“, betonte Berger letztlich. Er glaube nicht an ein Formel-1-Comeback von Vettel und würde seinem Ex-Schützling raten, diese Idee – sofern sie überhaupt noch eine sei – beiseite zu legen.