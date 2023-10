Formel 1: Aston Martin kündigt Hammer an! Vettel schaut ganz genau hin

Seit 2021 ist Aston Martin wieder mit einem Team in der Formel 1 aktiv, jetzt geht die legendären britische Automarke den nächsten Schritt. Wie der Rennstall jetzt bekannt gab, wird Aston Martin ab 2025 in der FIA-Langenstreckenserie WEC an den Start gehen.

Diesen Schritt von Aston Martin dürfte auch der viermaliger Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel mit großen Interesse verfolgen. Schließlich wurde auch der 36-Jährige zuletzt immer wieder mit der WEC in Verbindung gebracht.

Formel 1: Aston Martin steigt in die WEC ein

„Mehr als 65 Jahre nach dem Gesamtsieg von Aston Martin bei den 24 Stunden von Le Mans kehrt die Marke mit dem Prototyp des Valkyrie-Rennwagens zum prestigeträchtigen Langstreckenrennen zurück“, teile Aston Martin jetzt mit.

+++ Formel 1: Team-Boss ist „ziemlich sauer“ – und macht eine große Ankündigung +++

Mit dem Prototypen des Valkyrie-Rennwagen wird Aston Martin in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft – einschließlich der 24 Stunden von Le Mans – und IMSA WeatherTech Sportwagen-Meisterschaft an den Start gehen.

Adam Carter, Leiter Endurance Motorsport bei Aston Martin erklärte: „„Indem wir auch Aston Martins Engagement für einen neuen GT3- und GT4-Herausforderer bestätigen, signalisieren wir unsere Absicht, jetzt und auch in Zukunft auf allen Ebenen des Sportwagenrennsports, um den Sieg zu kämpfen.“

Vettel liebäugelt mit Le Mans-Einsatz

Diesen Schritt von Aston Martin wird auch Sebastian Vettel mit Argusaugen beobachten. Der 36-Jährige fuhr bis zum vergangenen Jahr noch für die britische Traditionsmarke in der Formel 1, beendete dort seine großartige Karriere. Aktuell sucht er nun noch nach der richtigen Herausforderung – und es scheint, als würde ihn die Langstreckenserie reizen.

Das könnte dich auch interessieren:

Erst kürzlich bestätigte Jota-Teamchef Sam Hignett Gespräche mit Vettel. Er selbst sagte: „Bisher ist nichts unterschrieben oder entschieden, aber ich habe die Sache im Hinterkopf. Ich habe ja noch Zeit, um mich zu entscheiden.“ Vettel soll 2024 beim legendären 24h Rennen von Le Mans an den Start gehen, 2025 könnte dann auch Aston Martin interessant für ihn werden.