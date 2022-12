Formel 1: Ex-Fahrer enthüllt irre Wechsel-Details – „Innerhalb von ein paar Stunden“

Als Sebastian Vettel sein Karriereende in der Formel 1 bekannt gab, war es für viele Fans ein Schock. Viel Zeit zum Verdauen hatten sie nicht, denn nach nur vier Tagen ließ das Vettel-Team die nächste Bombe platzen. Fernando Alonso wurde als Nachfolger bei Aston Martin vorgestellt.

Der Wechsel von Alpine zu Aston Martin kam für viele überraschend. Die meisten Experten hatten mit einer Vertragsverlängerung des Spaniers gerechnet. Nun kommen weitere aufschlussreiche Details ans Licht.

Formel 1: Insider plaudert irre Wechseldetails zu Alonso aus

Laut den Aussagen des ehemaligen F1-Rennfahrers Pedro de la Rosa, der kürzlich als Botschafter von Aston Martin verpflichtet wurde, soll der Vertrag innerhalb weniger Stunden unterzeichnet worden sein. Experten glaubten, dass die Verhandlungen zwischen Fahrer und Teams bereits einige Wochen vorher im geheimen stattgefunden hatten. So erklärten sie sich, dass Vettel seinen Rücktritt bereits vor der Sommerpause bekannt gab.

Doch die Worte von Pedro de la Rosa sprechen nun eine andere Sprache: „Es gab keinen Plan für die Verpflichtung“, beteuert er im Interview mit der spanischen Ausgabe von „Motorsport.com“ im Rahmen einer Präsentation von Movistar +. Der Abgang des viermaligen Weltmeisters habe jedoch „eine Lücke“ hinterlassen, die das Team zeitnah schließen wollte. Die Verpflichtung von Alonso sei dann „innerhalb von ein paar Stunden gehastet“ worden, bevor der Spanier am Montag nach dem Rennen von Ungarn als neuer Stammfahrer für 2023 vorgestellt wurde.

Alonso schon beim 6. Arbeitgeber

Dass mit dem 41-Jährigen ein guter Nachfolger gefunden wurde, da ist sich de la Rosa schon jetzt sicher. Der zweifache Champion konnte bereits vor Saisonbeginn einige Runden in seinem neuen Rennwagen fahren. Schon bei den Testfahrten in Abu Dhabi nach dem Saisonfinale saß er im Cockpit von Aston Martin. „Ich habe Fernando bei seinem Debüt in verschiedenen Teams gesehen, und ich habe den echten Fernando von 20 Jahren gesehen, super motiviert, sehr professionell, fleißig, präzise, akribisch und ein großer Motivator“, so de la Rosa im „Motorosport.com“-Interview.

Alonso, der 2023 in seine 20. Formel-1-Saison gehen wird, betonte im Zuge der Wechselmeldung, dass er immer noch hungrig auf Siege sei. Nach Minardi, Renault, McLaren, Ferrari und Alpine ist Aston Martin schon der sechste Arbeitgeber von Alonso in der Königsklasse. In der offiziellen Mitteilung ist davon die Rede, dass Aston Martin den Weltmeister-Fahrer für mehrere Jahre an sich binden konnte.