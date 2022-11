Formel 1: Vettel-Vater zerlegt Aston Martin – „12 Millionen in die Tonne geschmissen“

Das war’s. Sebastian Vettel ist sein letztes Rennen in der Formel 1 gefahren. Beim Grand Prix in Abu Dhabi holte der deutsche Pilot noch einen letzten Punkt.

Doch es hätten mehr sein können. Aston Martin verhinderte mit einer schlechten Strategie, dass der Heppenheimer noch eine bessere Platzierung schaffte. Schlecht für den Rennstall: Am Ende wurde es nur der 7. Platz in der Konstrukteurswertung. Vettels Papa Norbert fand nach dem Rennen deutliche Worte.

Formel 1: Vettel holt Punkt zum Abschluss

50 Punkte hatte Aston Martin vor dem Rennen auf dem Konto und hatte den 6. Platz im Visier. Dafür hätte Sebastian Vettel sorgen können, der auf Rang neun begann. Alfa Romeo, welcher in der Konstrukteurswertung vor Aston Martin stand, hatte keine Chance auf Punkte, da die Fahrer Zhou (Platz 15) und Bottas (Platz 18) hinten im Feld waren.

Anfangs sah es auch gut aus, doch dann folgten die Boxenstopps der anderen Fahrer. Alle holten sich neue Reifen, nur Aston Martin wartete mit Vettel. „Das ist das Schlimmste. Wir werden nur überholt! Wer kommt als Nächstes? Wir sind eine lahme Ente!“, motzte der vierfache Weltmeister. In Runde 26 kommt dann auch Vettel an die Box. Doch der Wechsel dauert mit 4,1 Sekunden zu lange. Mit der härtesten Reifenmischung gehts zurück auf die Strecke.

Und der Plan geht nicht auf. „Wie konnten wir bei der Strategie so falsch liegen“, funkt Vettel resigniert. Durch einen Last-Minute-Ausfall von Lewis Hamilton schafft er es aber auf Platz zehn. Sein Teamkollege Stroll wird immerhin Achter und holt vier wichtige Punkte. Am Ende hat es aber nur zum 7. Platz in der Wertung der Teams gereicht.

Formel 1: Vater Norbert zerlegt Aston Martin

Nach dem Rennen fand Vater Norbert deutliche Worte. „Strategisches Desaster. Ich denke, die haben gerade einfach zwölf Millionen in die Tonne geschmissen“, sagte der Papa von Sebastian Vettel am „Sky“-Mikrofon.

Und weiter: „Der Seb war nicht schnell genug mit den alten Reifen. Da kannst du die Strategie vergessen. Hätten sie ein Punkt mehr, hätten sie auch zwölf Millionen mehr in den Kassen.“

Er möchte darauf hinaus, dass Aston Martin mit dem 6. Platz wohl bis zu 12 Millionen Dollar mehr bekommen hätte. Ein Punkt hatte Aston Martin am Ende gefehlt. Gemeinsam mit Alfa Romeo haben sie zwar 55 Punkte, stehen aber auf dem 7. Platz.