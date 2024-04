Formel 1: Ferrari-Hammer – Fans werfen genauen Blick drauf

Nach dem erfolgreichen Start in die neue Formel-1-Saison herrschte bei der Scuderia Ferrari am vergangenen Rennwochenende Ernüchterung. In China schaffte es keiner der beiden Piloten auf das Podium . Für das kommende Rennen in Miami hat sich der italienische Rennstall nun etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Dass die Lackierungen der Ferrari-Boliden in der Formel 1 nicht im typischen Rot gehalten werden, erscheint zunächst unvorstellbar. Nun verkündet der Rennstall: Beim kommenden Grand Prix in Miami wird sich das ändern.

Formel 1: Ferrari-Hammer in Miami

Anstatt im typischen Ferrari-Rot wird das Team in Miami im ungewohnten Blau auf die Strecke gehen. Die historischen Blautöne Azzuro La Plata und Azzuro Dino werden das Ferrari-Team einmalig am Rennwochenende in Florida zieren. Die neue Lackierung des Autos soll im Vorfeld des Rennens präsentiert werden.

Der neue Blauton ist im Übrigen nichts Neues bei Ferrari. Bereits in der Formel-1-Saison 1964 fuhr Ferrari die letzten beiden Rennen in einer Blau-Weißen-Lackierung. Damals war es eine Anlehnung an die Farben der USA-Flagge. In diesem Jahr feiert Ferrari seine 70-jährige Präsenz in Nordamerika. Nun also der erneute Farbwechsel, nachdem das Team diese Farbe letztmalig im Jahr 1974 getragen hatte.

Fans mit gemischten Reaktionen

Bereits am Mittwoch (24. April) veröffentlichte der Rennstall in den sozialen Medien verschiedene Kleidungsstücke in den neuen Blautönen. Charles Leclerc und Carlos Sainz posierten in lässigem Stil. Das neue Auto gibt es allerdings erst kurz vor Rennbeginn zu begutachten. Die Reaktion der Fans fällt dazu unterschiedlich aus.

Auf X (ehemals Twitter) erhielt vor allem eine neue Jacke des Teams großen Zuspruch. Ein Nutzer fragte sogar schon: „Wo kann ich die Sachen kaufen?“. Ein anderer Fan echauffierte sich jedoch über die neue Kleidung und verglich sie mit die der argentinischen Fußballnationalmannschaft. Ein weiterer User schrieb: „Das macht keinen Sinn, besonders mit einem Auto, das nicht schnell ist“.