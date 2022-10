Formel 1: Schumacher-Team trauert um Mitarbeiter – er wird besonders geehrt

Schock bei Haas. Vor dem Formel 1-Heimrennen in Texas muss der Rennstall von Mick Schumacher eine traurige Nachricht verkraften. Ein langjähriger Mitarbeiter des Teams starb an in Folge seiner Krebserkrankung.

Als Zeichen der Anteilnahme tragen Schumacher und Co. in der Formel 1 das gesamte Wochenende Trauerflor. Doch dabei bleibt es nicht. Der Rennstall ehrt seinen verstorbenen Mitarbeiter mit einer besonderes Geste.

Formel 1: Haas trauert in Austin

Harvey Cook war gerade mal 31, als das Schicksal böse zuschlug. Der langjährige Haas-Mechaniker erkrankte an Krebs und verlor den Kampf. Cook arbeitete in der Garage von Mick Schumacher. Laut „RTL“ zuletzt aber in der Fabrik in England.

Den Tod Cooks machte Haas am Freitag öffentlich. „In Erinnerung an unseren Freund und Kollegen Harvey Cook, der leider gestern verstorben ist“, schrieb der Rennstall auf Twitter zu einem Foto, das Cook zeigt.

Besonderer Aufkleber am Auto

Alle Haas-Angestellten trugen im Paddock einen schwarzen Trauerflor am Arm. Mit einem gemeinsamen Gruppen-Bild verabschiedete sich der Rennstall. Zudem wurde enthüllt, dass die Formel-1-Autos von Mick Schumacher und Kevin Magnussen einen besonderen Sticker bekommen.

Vorne auf der Nase ist unter der Fahrer-Nummer ein Aufkleber mit „In liebevollem Erinnerung an Harvey Cook“ angebracht. Zudem sein Geburts- und Todesjahr. Die Haas-Anhänger zeigen sich ebenfalls tief getroffen und bringen ihrer Trauer zum Ausdruck. „Ich sende allen im Team und Harveys Lieben meine Gedanken, Gebete und mein Beileid“, schreibt einer beispielsweise.

Formel 1: Haas mit weiteren Änderungen

Unabhängig vom Tod ihres geschätzten Kollegen, hatte Haas schon vorher für das Wochenende eine besondere Lackierung verkündet. Die Boliden werden im Stile der US-Amerikanischen Flagge mit 50 Sternen und blauen Akzenten versehen.

Zudem wird auch der neue Titelsponsor erstmals auf dem Auto zu sehen sein. Am Donnerstag verkündete man den Deal mit „MoneyGram“, der ab der kommenden Saison gilt, aber schon jetzt promotet werden soll.