Formel 1: Fahrer gibt sein Debüt – wird ER Schumacher gefährlich?

Wird es jetzt noch mal richtig spannend? Wenige Rennen vor dem Ende der Saison betritt ein neuer Fahrer die Bühne. Jack Doohan wird sowohl in Mexiko als auch in Abu Dhabi seine ersten Runden in der Formel 1 drehen dürfen.

Der Australier übernimmt jeweils in der ersten Trainingssession das Steuer bei Alpine. Doohan gilt als großes Talent, dessen Zukunft in der Formel 1 liegt. Wird er Mick Schumacher beim Kampf um das Haas-Cockpit gefährlich?

Formel 1: Doohan feiert Debüt

Hauptberuflich ist Doohan aktuell in der Formel 2 unterwegs. Dort fährt er für das Team Virtuosi Racing. In der Nachwuchsklasse ist es seine erste vollständige Saison. In der Gesamtwertung liegt er derzeit auf Rang vier. Im Jahr zuvor wurde er in der Formel 3 Zweiter.

Jetzt darf er sich also über seine ersten Erfahrungen in einem Formel-1-Renner freuen. Im Rahmen der vorgeschriebenen Rookie-Einsätze in den Trainingssessions werden Fernando Alonso und Esteban Ocon den Platz für ihn räumen.

Doohan war Alpine-Kandidat

Offiziell verkündet hat Alpine die Angelegenheit zwar noch nicht. Wie mehrere Medien berichten, soll die Entscheidung hinter den Kulissen jedoch bereits gefallen sein. Doohan beerbt damit Oscar Piastri, der für diese Sessions eigentlich vorgesehen war. Doch durch dessen Wechsel zu McLaren steht er auf den Abstellgleis.

Jack Doohan gilt als Versprechen an die Zukunft. Foto: IMAGO / Eibner

Landsmann Doohan genießt bei Alpine ein hohes Standing. So soll der 19-Jährige der favorisierte Kandidat gewesen sein, hätte der französische Rennstall Pierre Gasly nicht von Alpha Tauri loseisen können.

Formel 1: Konkurrenz für Mick?

Mittlerweile sind jedoch so gut wie alle Cockpits vergeben. Lediglich Haas sucht noch. Bei Williams wird Logan Sargeant der zweite Fahrer, wenn er die Superlizenz bekommt. Und so muss Mick Schumacher, noch ohne neuen Vertrag, um seinen derzeitigen Platz kämpfen.

Sollte Doohan im schnellen Alpine eine bravouröse Leistung zeigen, könnte das Haas weiter Grübeln lassen. Junge Talente sind in der Formel 1 seit Jahren begehrt. Wenn sie dann auch schon bewiesen haben, dass sie die schnellen Wagen beherrschen, umso besser.