Formel 1: Wer wird Gaslys Teamkollege? Worte lassen Mick Schumacher aufhorchen

Mick Schumacher träumt von einer Rückkehr in die Formel 1. Der 25-Jährige will in der kommenden Saison unbedingt in der Königsklasse des Motorsports fahren. Ob es klappt, hängt aber noch von vielen Faktoren ab.

Ein Faktor könnte Carlos Sainz sein, auf dessen Entscheidung in der Formel 1 alle warten. Aber auch die Ausrichtung von Alpine dürfte entscheidend sein. Die Worte von Chefberater Flavio Briatore und Teamchef Bruno Famin lassen Schumi Jr. mit Sicherheit aufhorchen.

Formel 1: Wer wird Gaslys Teamkollege?

Am Donnerstag (27. Juni) ist die nächste Fahrer-Entscheidung bei Alpine gefallen: Nach dem Aus von Esteban Ocon steht nun fest, dass Pierre Gasly seinen Sitz behält. Der Franzose hat seinen Vertrag bis mindestens 2026 verlängert. Damit wird nun nur noch der Teamkollege von Gasly gesucht.

Als heißeste Kandidaten galten zuletzt Mick Schumacher und Ersatzfahrer Jack Doohan. Aber auch Carlos Sainz soll nach wie vor auf der Liste stehen. Der Ferrari-Pilot wird von zahlreichen Teams umworben, Williams galt zuletzt als der Top-Favorit. Aber auch Alpine macht sich offenbar nach wie vor Hoffnungen.

+++ Formel 1: Bittere Nachrichten für Verstappen! Weltmeister droht Strafe +++

„Wir werden uns mit der Entscheidung über Pierres Teamkollegen Zeit lassen und sind gespannt auf die Optionen, die wir auf dem Tisch haben“, sagt Teamchef Famin bei der Vertragsverlängerung von Gasly. Offensichtlich wolle man erst abwarten, wie sich Sainz entscheidet.

Das könnte dich auch interessieren:

Jugend oder Erfahrung?

Sollte Sainz aber nicht zu Alpine gehen, wären Schumacher und Doohan wohl die Favoriten – oder doch nicht? Der neue Chefberater Flavio Briatore sagte im Interview mit Canal+: „Vielleicht setzen wir einen jungen Fahrer neben ihn. Oder auch einen älteren.“

Jugend oder Erfahrung? Die Variante Jugend wäre Doohan. Schumacher wäre Jugend mit etwas Erfahrung. Aber mit viel Erfahrung gibt es auch noch einige Kandidaten, wie beispielsweise Valtteri Bottas.

Am Mittwoch (3. Juli) steht für Schumacher und Doohan nun aber erst einmal ein Test mit dem A522 aus 2022 in Le Castellet an. Dort bekommt Schumi Jr. die Möglichkeit, die Bosse zu überzeugen.