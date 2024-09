Formel 1: Fahrer rausgeworfen – jetzt steigt er wieder ins Cockpit

Lange Zeit stand er heftig in der Kritik, vor wenigen Wochen passierte es dann wirklich: Logan Sargeant verlor sein Cockpit in der Formel 1. Der US-Boy wurde bei Williams durch den Argentinier Franco Colapinto ersetzt.

Seine Zeit in der Formel 1 dürfte damit für Sargeant vorbei sein, eine Rückkehr scheint so gut wie ausgeschlossen. Jetzt probiert es der Rennfahrer offenbar in seiner Heimat. Der 23-Jährige wird schon bald wieder im Auto sitzen.

Formel 1: Sargeant nach Rauswurf vor Rückkehr ins Cockpit

Nur anderthalb Jahre konnte sich Sargeant in der Formel 1 halten. In der Königsklasse des Motorsports kam der US-Boy nicht zu recht und musste schließlich wieder gehen. Nach 36 Rennen und nur einem einzigen Punkt war für ihn Schluss.

Williams zog nach dem Großen Preis der Niederlande endgültig die Reißleine und setzte stattdessen Franco Colapinto ins Auto. Damit dürfte Sargeant kaum noch Chancen haben, jemals wieder in der Formel 1 zu fahren.

US-Boy will wohl bald in US-Serie fahren

Sein Blick richtet sich nun aber offenbar in seine Heimat. Wie nun das IndyCar-Team Meyer Shank Racing gegenüber „Racer.com“ bestätigte, wird Sargeant einen Test absolvieren. Der Deal soll beim Saisonfinale in Nashville eingefädelt worden sein. Am 19. November wird Sargeant im Thermal Club in Kalifornien seine ersten Runden mit dem Dallara DW12 drehen.

In Zukunft würde Sargeant wohl gerne in seiner Heimat USA in der IndyCar-Series fahren. Allerdings ist sowohl bei Meyer Shank Racing, als auch bei deren Partner-Team Chip Ganassi, für 2025 kein Cockpit mehr frei. Der Test bietet ihm allerdings die Möglichkeit, sich für alle Teams zu präsentieren.