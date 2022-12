Formel 1: Pläne enthüllt! Diese Rückkehr verschiebt sich

Fans, die in diesem Jahrtausend geboren sind, kennen es kaum anders: Die Formel 1 startet eigentlich traditionell mit dem Australien-GP. Durch die Corona-Pandemie ist die Tradition zwischenzeitlich ausgesetzt worden, soll aber zurückkehren.

Diese Rückkehr in der Formel 1 verschiebt sich nun aber um mindestens ein weiteres Jahr. 2024 soll die Rennserie erstmals in Saudi-Arabien gestartet werden. Das geht aus einer Mitteilung vom Donnerstag (15. Dezember) hervor.

Formel 1: Saudi-Arabien eröffnet F1-Saison 2024

Von 1996 bis 2019 startet die Formel 1 mit zwei kleinen Ausnahmen immer in Melbourne, Australien. Das Rennen am anderen Ende der Welt hat sich über mehrere Jahrzehnte zum Auftakt-Klassiker entwickelt. Durch die Corona-Pandemie ist diese Tradition etwas aus dem Tritt gekommen.

2020 und 2021 fehlte Australien aufgrund der Corona-Beschränkungen im Rennkalender, 2022 kehrte der Australien-GP zurück in F1-Aufgebot – allerdings erst als drittes Rennen. Bahrain sprang in diesen Jahren für Melbourne als Auftakt des Rennkalender ein und wird dies auch 2023 machen.

Eine Rückkehr zum großen Startschuss in Australien wird es geben, allerdings frühestens im Jahr 2025. In der Saison 2024 feiert die Formel 1 dagegen ein Novum und wird erstmals in Jeddah (Saudi-Arabien) ihr erstes Saisonrennen fahren.

Formel 1: Das sind die Hintergründe

In einer Mitteilung des Bundesstaates Victoria, in der die Vertragsverlängerung bis 2037 bekannt gegeben wird, heißt es: „Ein Teil der Vereinbarung sieht vor, dass Melbourne das erste Rennen der Formel-1-Saison für mindestens vier Jahre zwischen 2023 und 2037 ausrichten wird, wobei Saudi-Arabien das erste Rennen der Formel-1-Saison 2024 aus Respekt vor dem Ramadan ausrichten wird.“

2024 beginnt der Fastenmonat in Saudi-Arabien am 10. März und geht bis zum 08. April. Dementsprechend wird die Formel 1-Saison 2024 spätestens am 03. März mit dem Rennen in Jeddah beginnen.