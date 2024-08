Formel 1: Nächste Red-Bull-Eskalation! Verstappen-Papa geht auf Horner los

Jos Verstappen und Christian Horner werden keine Freunde mehr. Nach dem verpassten Sieg beim Heim-GP in der Formel 1 ist Verstappens Vater einmal mehr der Kragen geplatzt. Er rechnet mit Red Bull und Horner ab – und macht sich Sorgen um den vierten WM-Titel.

McLaren ist drauf und dran Red Bull den Rang in der Formel 1 abzulaufen. Beim Großen Preis der Niederlande landete Max Verstappen mit großem Rückstand hinter Lando Norris auf Platz zwei. Das Blatt hat sich gewendet.

Formel 1: Jos Verstappen attackiert Red Bull

Beim Start konnte Verstappen noch an Norris vorbeiziehen, doch dann folgte eine Machtdemonstration von McLaren. Verstappen konnte mit seinem Red Bull nicht mithalten, musste Norris schnell ziehen lassen und kam am Ende mit 20 Sekunden Rückstand ins Ziel.

„Über 20 Sekunden sind eine sehr große Enttäuschung. Max hatte nie eine Chance auf den Sieg. Aber das ist auch nicht verwunderlich, wenn man das Auto zurückentwickelt“, polterte Jos Verstappen im Anschluss bei „Bild“. Weil die Upgrades nicht funktionierten, setzte man bei Red Bull auf alte Teile.

Verstappen: „Jetzt liegt es an Horner“

„Das sagt alles. Das Team hat mehrfach die falsche Abzweigung genommen. Intern sollte man sich einen Spiegel vorhalten und nicht immer alles schönreden. Es ist an der Zeit – wenn es nicht schon zu spät ist – sich zu hinterfragen. Die guten Leute verlassen das Team. Ich bin sehr unzufrieden mit dem, was passiert“, schimpfte er weiter.

Dann attackierte er Teamchef Christian Horner direkt: „Man kann das nicht mehr schönreden, die Situation ist ernst. Max wird nicht damit zufrieden sein, wenn er so ein Auto hat. Jetzt liegt es an Horner, dass er das Team wieder in die Spur bringt.“

Verstappen-Papa glaubt nicht an Umschwung

An einen Umschwung glaubt der früherer Formel-1-Fahrer aktuell nicht. „Ich lasse mich überraschen, aber aktuell sage ich nein. Da muss viel passieren. Der ganze Spirit muss sich verändern“, so das vernichtende Urteil von Verstappens Vater. Schon während der Horner-Affäre zu Beginn der Saison stellte sich Jos Verstappen gegen den Teamchef. Das Verhältnis ist extrem angespannt.

Was das für die Zukunft von Verstappen und Red Bull bedeutet, lässt sich nur mutmaßen. Ein Wechsel zu Mercedes ist für 2025 kein Thema mehr. Allerdings kündigte Verstappen mehrfach an, dass es seine oberste Priorität sei, im schnellsten Auto zu sitzen. Wenn Red Bull den Turn-Around nicht schafft, erscheint ein Verstappen-Wechsel für das Jahr 2026 durchaus realistisch.