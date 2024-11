Formel 1: Red Bull verkündet es offiziell! Rennstall holt nächste Top-Talente

Mit Max Verstappen hat Red Bull bereits einen absoluten Top-Fahrer aus den eigenen Reihen und plant auch weiterhin für die Zukunft. Das Formel-1-Team hat jetzt die nächsten Talente verpflichtet.

Wie der Brause-Rennstall bekannt gegeben hat, werden sich zwei weitere junge Fahrer dem Red Bull Junior Team anschließen: Niklas Schaufler und Nikola Tsolov werden ab 2025 den großen Traum von der Formel 1 bei RB in Angriff nehmen.

Formel 1: Red Bull holt nächste Top-Talente

In den vergangenen Jahren hat Red Bull immer wieder Ausschau nach jungen Piloten gehalten, die ins Juniorenprogramm des Formel-1-Teams aufgenommen werden sollen. Im August wurden bereits Fionn McLaughlin und Scott Lindblom verkündet, jetzt folgen zwei weitere Piloten.

Zum einen wäre da Nikola Tsolov, der sich Anfang der Woche von der Alpine Academy verabschiedet hat. Der 17-jährige Bulgare wird ab dem kommenden Jahr in der Formel 3 für das Campos Racing Team an den Start gehen. 2022 gewann der Youngster den spanischen Formel-4-Titel und gewann dabei 13 von 21 Rennen. Seitdem ist er für Global Racing Service im Eurocup-3 und ART Grand Prix in der F3 gefahren.

Tsolov wurde im März 2022 Mitglied der Alpine Academy und 11 Monate später Vollmitglied. Kurz bevor er dort unterschrieb, stand seine Karriere unter der Leitung der von Fernando Alonso gegründeten Firma A14 Management. Nun wird er ab dem kommenden Jahr Teil der Red-Bull-Academy sein.

Talentförderung bei RB geht weiter

Gleiches gilt auch für Niklas Schaufler, bei dem bereits seit September bekannt ist, dass er im Juniorenprogramm des Formel-1-Teams aufgenommen wird. Der 14-jährige Österreicher gewann bei den OK Junior Karts die italienische Meisterschaft und den South Garda Winter Cup.

Nach Platz zwei in 2023 holte er sich dieses Jahr den WSK Champions Cup und auch die WSK Super Master Series, ehe er in der Champions of the Future-Serie Zweiter wurde. Nach seinem 15. Geburtstag im Januar 2025 tritt er in das Red Bull Junior Team ein und wird sofort Testfahrten zur Vorbereitung auf die Formel-4-Saison starten.