Formel 1: Irre! Diese Red-Bull-Pläne sind ein Schlag ins Gesicht für alle Teams

Mit Max Verstappen unbedrängt an der Spitze der Fahrerwertung und genauso uneinholbar auch in der Konstrukteurswertung: Red Bull dominiert einmal mehr die Formel 1 und könnte auch die kommenden Jahre das beste Team der Motorsport-Königsklasse sein.

Als wäre das für die vielen Konkurrenten nicht schon hart genug, hat Red Bull jetzt bereits seine Pläne für 2024 bekanntgegeben. Und das gerade einmal nach wenigen Rennen in der laufenden Formel-1-Saison.

Formel 1: Red Bull veröffentlicht Pläne

Acht Rennen wurden in der laufenden Formel-1-Saison gefahren. Zwei Mal konnte Sergio Perez gewinnen, die restlichen sechs Grands Prix sicherte sich Weltmeister Max Verstappen souverän und ungehindert. Red Bull ist nicht zuschlagen. Dementsprechend führen beide Piloten sowohl in der Fahrerwertung als auch in der Konstrukteurswertung.

Da kann man den Fokus dann auch ruhig schon mal auf das nächste Jahr richten, wie Teamchef Christian Horner enthüllt. Denn auch in der kommenden Saison hat Red Bull weniger Zeit für die Windkanal-Test wegen der Überschreitung der Budget-Obergrenze im vergangenen Jahr. Dennoch ist der RB19 das schnellste Auto im gesamten Feld.

Zuletzt verringerte sich der Abstand zu Aston Martin und Mercedes etwas, auch Ferrari zeigte endlich wieder ein Lebenszeichen. Dennoch wird Red Bull in dieser Saison von der Spitze nicht mehr zu verdrängen sein. Nun hat aber das Auto für 2024 Priorität, wie Horner verkündet. „Es geht darum, dieses Gleichgewicht zu finden. Wir haben viel weniger Zeit im Windkanal. Das müssen wir anwenden. Wir müssen anfangen, viel über das nächste Jahr nachzudenken – wir drehen im Moment einiges durch“, sagte er gegenüber Sky Sports.

Nächstes Jahr genauso schnell?

Horner freue sich, dass die Formel-1-Vorschriften „stabil sind. Wir können alles, was wir dieses Jahr lernen, auch im nächsten Jahr übernehmen. Natürlich gibt es Dinge, die wir auch in diesem Jahr in das Auto einbauen werden. Aber im Werk liegt der Schwerpunkt bereits auf dem Auto für das nächste Jahr.“

Da läuft die aktuelle Saison so gut, dass der Fokus schon auf das Auto für 2024 gerichtet ist. Für alle Konkurrenten ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Während alle versuchen, das österreichische Team in diesem Jahr irgendwie zu besiegen, kümmert der sich gar nicht mehr um die laufende Weltmeisterschaft.

Das könnte aber auch nach hinten losgehen, wenn Aston Martin und Mercedes plötzlich wieder näherkommen sollten. Beide Teams sind nach den Updates der vergangenen Wochen positiv gestimmt, Red Bull wieder gefährlicher werden zu können.