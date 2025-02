Formel 1: Aus und vorbei! Red-Bull-Star beendet überraschend seine Karriere

Dass Max Verstappen in der Formel 1 insgesamt vier WM-Titel in Folge feiern konnte, hat er nicht nur seinem großen Talent zu verdanken, sondern auch dem Team hinter dem Team. Vor allem die Mechaniker arbeiten immer hart und fleißig, um die Piloten so schnell wie möglich wieder auf die Strecke zu bringen.

Einer von ihnen ist Calum Nicholas. Bei Red Bull ist er genauso eine Ikone wie Verstappen und Co. Die Formel-1-Fans feiern ihn ebenfalls. Kurz vor dem Saisonstart verkündet er nun überraschend sein Karriereende.

Formel 1: Karriereende kurz vor Saisonstart

Über 13 Jahre lang arbeitete Calum Nicholas in der Formel 1 für Red Bull und konnte dadurch eine hohe Popularität gewinnen. Über 350.000 Follower hat er allein auf Instagram. Für einen Mechaniker ist das mehr als nur beeindruckend. Zahlen, die nicht einmal einige Formel-2-Fahrer erreichen.

Doch kurz vor dem Saisonstart verkündet er jetzt völlig überraschend, dass er nicht mehr für Red Bull als Mechaniker arbeiten wird. „Es ist an der Zeit, meinen Rennanzug an den Nagel zu hängen“, schreibt der Brite auf X (ehemals Twitter). „Ich bin unglaublich stolz, auf meine Karriere zurückblicken zu können. Allen, die Teil dieser unglaublichen Reise waren, danke ich!„

Und Nicholas führt fort: „In den letzten zehn Jahren meines Lebens hatte ich das Glück, mit einer unglaublichen Gruppe von Menschen zusammenzuarbeiten, in einem Team, das seinesgleichen sucht. Deshalb freue ich mich sehr, heute bekannt zu geben, dass ich eine aufregende neue Rolle als Red-Bull-Racing-Botschafter übernehmen werde!“ Er bleibt der Formel 1 also doch noch erhalten, allerdings nicht mich für Verstappen und Neu-Red-Bull-Fahrer Liam Lawson als Mechaniker.

So wurde Nicholas berühmt

Die jahrelange Präsenz in der Formel 1 hat Nicholas zu einer Berühmtheit gemacht. Vor allem in den sozialen Netzwerken, wo er immer wieder seine Meinung zu den verschiedensten Themen des Sports äußerte, wird er von den Fans gefeiert.

Zudem tritt er hin und wieder in Podcasts auf und sorgt auch dort für Aufsehen. Dann wäre da auch noch sein Buch „Life in the Pitlane“, dass noch in diesem Monat veröffentlicht wird. Auch da wird Nicholas sicherlich spannende und interessante Geschichten aus seiner Formel-1-Zeit auspacken.