Formel 1: Entscheidung um Perez gefallen? Red Bull mit Ankündigung

Bei Red Bull bahnt sich offenbar eine Entscheidung an. Der Formel-1-Rennstall kündigte ein „Announcement“ an, hat offenbar in den nächsten Tagen etwas zu verkünden. Die Fans warten gespannt.

Dabei könnte es sich um eine Vertragsverlängerung von Sergio Perez handeln. Berichten zufolge will der Rennstall das Arbeitspapier mit dem Mexikaner um ein weiteres Jahr verlängern. Damit könnte der nächste Dominostein in der Formel 1 fallen.

Formel 1: Was hat Red Bull zu verkünden?

Als Red Bull am Montag (3. Juni 2024) bei Instagram einen Brodcast-Channel mit dem Namen „Announcement“ (deutsch: Verkündung) eröffnete, schreckten die Fans in der Formel 1 auf. Sofort stellten sich alle die Frage: Was hat Red Bull nur zu verkünden?

Als Alpine kurz darauf die Trennung von Esteban Ocon bekannt gab, dachten schon viele an einen Wechsel zu Red Bull. Das dementierte der Rennstall jedoch selbst. Viel mehr könnte es sich dabei um eine Vertragsverlängerung von Sergio Perez handeln.

Perez vor Vertragsverlängerung

Medienberichten zufolge soll der Mexikaner trotz schwankender Leistungen auch im kommenden Jahr für Red Bull fahren. Sein aktueller Vertrag läuft am Jahresende aus. Lange war man von einer Trennung ausgegangen, doch nun soll Perez doch für ein weiteres Jahr verlängern.

Den Racing Bulls-Piloten Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo traue man Berichten zufolge den Sprung zu Red Bull nicht zu, weshalb man wohl ein weiteres Jahr auf „Wingman“ Perez setzen wird.

Damit geht in der Formel 1 die nächste Türe zu. Für das Cockpit neben Max Verstappen war unter anderem Carlos Sainz im Gespräch. Der Spanier sucht nach seinem feststehenden Abschied von Ferrari noch nach dem passenden Team. Ein Wechsel zu Red Bull wäre damit für ihn vom Tisch.