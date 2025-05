Formel 1 macht Hammer-Deal offiziell! Jetzt weiß jeder Bescheid

Die Formel 1 ist unter der Führung von Stefano Domenicali seit Jahren auf dem Vormarsch. Vor allem in den USA hat die Königsklasse des Motorsports ihre Präsenz in der jüngeren Vergangenheit ausgeweitet. Das freut die Kassen der Verantwortlichen.

Nachdem in Zuge des Grand Prix in Miami vor allem die Partnerschaft mit „Lego“ für Schlagzeilen sorgte, darf die Formel 1 jetzt den nächsten Hammer-Deal verkünden. Viele Fans dürften erneut große Augen machen.

Formel 1: Kooperation mit „Disney“ offiziell

Das ist mal eine echte Überraschung: Wie die Formel 1 bekannt gegeben hat, wird sie ab der Saison 2026 eine Partnerschaft mit „Disney“ eingehen. Das US-amerikanische Medienunternehmen ist vor allem durch seine Darsteller „Mickey Maus“ und „Donald Duck“ weltweit bekannt geworden. Mit der Kooperation möchte die Motorsportserie dem Vernehmen nach vermehrt die jüngere Zielgruppe adressieren.

Der Nutzen dieser Partnerschaft liegt jedoch nicht auf der Strecke. Viel mehr sollen die bekannten Spielfiguren von Disney als Botschafter fungieren, um die Formel 1 für die Zielgruppe zugänglicher zu machen, erklärt F1-CCO Emily Prazer: „Disney passt perfekt zu unserer Strategie, über den Sport hinaus einen breiteren Verbrauchermarkt zu erschließen.“

„Produkte kreieren, die Fans begeistern werden“

Auch auf Seite von Disney zeigte man sich über die Partnerschaft mit der Formel 1 hoch erfreut. Tasia Filippatos, Präsidentin Disney Consumer Products, gab zu Protokoll: „Während wir fast ein Jahrhundert Micky Maus und seine Freunde feiern, bietet uns die Zusammenarbeit mit der Formel 1 eine einzigartige Gelegenheit, zwei Unterhaltungsgrößen zusammenzubringen und Produkte zu kreieren, die Fans begeistern werden.“

Welche konkreten Ideen die Verantwortlichen der beiden Branchengiganten in Zukunft haben werden, ist derweil noch nicht bekannt. Allerdings dürften viele Fans auf ähnliche Aktionen wie mit „Lego“ hoffen, in der die Fahrer in nachgebauten Formel-1-Autos in Miami um die Wette fuhren.