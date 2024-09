Deutsche Formel-1-Hoffnung in Horror-Crash involviert! Das Drama geht weiter

Es sind Bilder, die niemand wirklich sehen will: Beim Großen Preis von Aserbaidschan kam es in der Formel 2 beim Start zu einem Horror-Crash – und ausgerechnet eine deutsche Formel-1-Hoffnung war darin involviert.

Das Rennen in der Formel 2 musste für mehrere Minuten unterbrochen werden. Und auch die Fahrer aus der Formel 1 werden sich diesen Unfall ganz genau angeschaut haben. Es könnte Auswirkungen auf das spätere Rennen haben. Aber eins nach dem anderen.

Formel 2: Mega-Crash beim Start

Was war passiert? Um 9.35 Uhr am Sonntagmorgen (15. September) startete das Formel-2-Rennen in Baku. Nach wenigen Augenblicken musste dann jedoch die Rote Flagge geschwenkt und das Rennen unterbrochen werden.

Beim Start war Kush Maini (Invicta) stehen geblieben, kam nicht von der Stelle. Die Autos direkt hinter ihm, konnten noch ausweichen, doch dann passierte, was passieren musste. Erst crashte Oliver Goethe (MP Motorsport) in den stehenden Maini, dann krachte auch Pepe Marti (Campos) in das Auto des Inders und überschlug sich.

Alle Fahrer standen unter Schock, doch schnell war klar: Den Fahrern geht es gut. Bis auf Blechschaden ist nichts zu Bruch gegangen. Dies lag wohl auch daran, dass sowohl Marti als auch Goethe nicht frontal auf den stehenden Maini drauffuhren. Das Rennen musste für mehrere Minuten unterbrochen werden. Die Aufräumarbeiten dauerten lange. Erst um 10.20 Uhr konnte das Rennen erneut gestartet werden.

Für Goethe läuft’s noch nicht

Für Goethe geht damit das Drama in der Formel 2 weiter. Der deutsche Nachwuchsfahrer war erst zum Großen Preis von Italien in die Rennserie befördert worden, nach dem Franco Colapinto einen Platz bei Williams in der Formel 1 erhielt. Beim Großen Preis von Italien konnte Goethe das Sprint-Rennen nicht beenden und das Feature Race nur auf Rang 16. Im Sprint in Baku wurde er Letzter, das Feature Race konnte er bekanntlich nicht beenden. Auch wenn er überhaupt nichts dafür konnte: Noch läuft es nicht für die deutsche Formel-1-Hoffnung.

Der Crash in der Formel 2 wird auch bei den Fahrern und Teams der Formel 1 für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Es lagen viele Teile auf der Start/Ziel-Geraden – und gerade die Carbon-Teile können für Reifenschäden sorgen. Deshalb dauerten die Aufräumarbeiten auch fast eine Stunde.