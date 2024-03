Formel 1: Mega-Talent lässt alle staunen – Hülkenberg muss jetzt zittern

Was für ein Debüt in der Formel 1! Der 18-jährige Oliver Bearman hat bei seinem ersten Rennen in der Königsklasse des Motorsports alle überzeugt. Fahrer und Experten sind sich einig: Das Top-Talent wird 2025 ein Cockpit ergattern.

Für den Großteil der Fahrer in der Formel 1 wird er damit zu einem Konkurrenten. In erster Linie müssen sich aber wohl die Haas-Piloten Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen Sorgen um ihr Cockpit machen.

Formel 1: Bearman überzeugt alle

Unverhofft kommt oft: Weil Ferrari-Pilot Carlos Sainz wegen einer Blinddarm-OP beim Großen Preis von Saudi-Arabien ausfiel, erhielt Bearman die Möglichkeit, für die Scuderia ins Auto zu steigen. Seit 2021 gehört Bearman zum Nachwuchsprogramm von Ferrari, ist seit dieser Saison neben Antonio Giovinazzi und Robert Shwartzman Ersatzfahrer bei dem Traditionsrennstall.

Für Bearman kam das Debüt ziemlich überraschend. Bevor er von der Nachricht erfuhr, war in der Formel 2 im Qualifying noch auf die Pole-Position gefahren. Wenige Stunden später saß er dann aber in der Formel 1 im Auto.

Sein erstes Qualifying lief ordentlich. Der 18-Jährige belegte Rang elf, verpasste den Sprung ins Q3 nur hauchzart. Im Rennen konnte er dann aber richtig überzeugen. Bearman fuhr vor bis auf Rang sieben, ließ Lando Norris und Lewis Hamilton hinter sich, zeigte einige starke Überholmanöver und leistete sich dabei keinen einzigen Fehler.

Bearman winkt F1-Cockpit

Nach seinem Debüt wurde Bearman mit Lob überschüttet. Teamkollege Charles Leclerc sagte beispielsweise: „Er hat einen unfassbaren Job gemacht. Das war unglaublich heute. Jedem ist klar geworden, wie talentiert er ist. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er fest in der Formel 1 ist.“

Sky-Experte Ralf Schumacher war sich nach dem Auftritt sicher: „So ziemlich jeder in der Formel 1 wird heute auf ihn geschaut haben. Der fährt nächstes Jahr in der Formel 1 und das ist nicht das letzte Mal, dass er in den Punkten war.“

Hülkenberg und Magnussen müssen zittern

Bearman, der ohnehin schon ein Cockpit-Kandidat für 2025 gewesen wäre, dürfte nun beste Chancen haben. Und schaut man genauer hin, wird es nun für die beiden Haas-Piloten Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg eng. Haas und Ferrari arbeiten eng zusammen, schon in der Vergangenheit stiegen die Junioren bei dem US-Team in die Formel 1 ein – so beispielsweise auch Mick Schumacher.

Bei Ferrari selbst ist 2025 kein Platz für Bearman. Der Vertrag mit Charles Leclerc wurde langfristig verlängert und mit Lewis Hamilton kommt 2025 ein siebenfacher Weltmeister ins Team. Ferrari wird alles daran setzen, ihn bei Haas unterzubringen, denn auch die Konkurrenz wird den 18-Jährigen spätestens jetzt auf dem Schirm haben.