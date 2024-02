Formel 1: Fahrer-Entscheidung gefallen! Hülkenberg-Team macht es offiziell

Mit Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen stehen die Fahrer für die Formel 1 2024 bei Haas schon länger fest. Jetzt hat das Team auch seine Ersatzfahrer für anstehende Saison offiziell bekannt gegeben.

Oliver Bearman, der auch bei Ferrari Ersatzpilot ist, und Pietro Fittipaldi sind die Ersatzfahrer von Haas für die Formel-1-Saison 2024. Bearman bekommt zusätzlich gleich sechs Einsätze garantiert.

Formel 1: Bearman bekommt viel Einsatzzeit

Während Bearman 2024 erneut in der Formel 2 für Prema an den Start gehen wird, startet Fittipaldi in der IndyCar-Series für Rahal Letterman Lanigan Racing. Fallen Hülkenberg oder Magnussen aus, stehen sie aber bei Haas als Ersatzfahrer bereit.

Bearman wird 2024 außerdem an sechs FP1-Sitzungen für das Haas F1 Team teilnehmen. Beim Großen Preis der Emilia Romagna, Großen Preis von Spanien, Großen Preis von Großbritannien, Großen Preis von Ungarn, Großen Preis von Mexiko City und Großen Preis von Abu Dhabi darf er die erste Trainingseinheit des Wochenendes absolvieren.

Bearman der nächste große Superstar?

„Oliver hat in der vergangenen Saison hervorragende Arbeit für uns geleistet. Er hat sich gut eingelebt und sowohl sein FP1-Programm in Mexiko und Abu Dhabi als auch sein Testprogramm durchgearbeitet. Wir freuen uns darauf, ihm 2024 die Gelegenheit zu weiteren Einsätzen im FP1 zu geben. Da die Testfahrten sehr knapp bemessen sind, ist dies eine wichtige Zeit, um Olivers Fortschritte zu bewerten, aber auch, um ihm Sitzzeit in einem Formel-1-Auto zu ermöglichen“, erklärt der neue Haas-Boss Ayao Komatsu.

Bearman gilt als eines der vielversprechendsten Talente im Formel-Sport. Der gerade mal 18-Jährige fuhr in seiner Debütsaison in der Formel 2 vier Siege ein, landete in der Gesamtwertung auf Rang sechs. 2024 könnte er den nächsten Schritt gehen und sich für ein F1-Cockpit für 2025 empfehlen. Bei Haas könnte ein Platz frei werden.