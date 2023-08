Formel 1: Irre Kehrtwende bahnt sich an! Fährt de Vries doch noch mal für Red Bull?

Es sah eigentlich so aus, als sei das Tischtuch zerschnitten. Noch vor der Sommerpause schmiss Red Bull Nyck de Vries aus dem Alpha Tauri raus – für viele auf unwürdige Weise. Seine noch so junge Formel-1-Karriere glich einem Scherbenhaufen.

Ziemlich sicher schien, dass de Vries mit Red Bull abgeschlossen hat. Unter diesen Umständen würde wohl niemand zu seinem alten Arbeitgeber zurückkehren. Jedoch könnte genau das in der Formel 1 noch in diesem Jahr passieren.

Formel 1: De Vries noch unter Vertrag

Obwohl der Niederländer nicht mehr Stammfahrer beim RB-Schwesterteam ist, steht er beim Brausekonzern noch immer unter Vertrag. Dieser läuft noch bis Ende des Jahres – und könnte ihm einen unverhofften Einsatz in der Königsklasse bescheren.

Seit Daniel Ricciardo de Vries‘ Platz bei Alpha Tauri übernommen hat, ist die Position des Ersatzfahrers bei Red Bull vakant. Der heißeste Anwärter ist Liam Lawson aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Allerdings gibt es ein Problem.

Lawson im Mexiko verhindert

Wenn die Formel 1 Ende Oktober in Mexiko gastiert, ist Lawson verhindert. Zur gleichen Zeit finden nämlich die letzten Rennen der Super Formula Championship in Japan statt, an der Lawson teilnimmt. In der Gesamtwertung ist er aktuell Zweiter.

Wie „RacingNews365“ nun aus dem Fahrerlager erfahren haben will, könnte die Lösung für Red Bull de Vries heißen. Demnach sei die Chance hoch, dass der verschmähte Fahrer für dieses Wochenende als Test- und Ersatzfahrer einspringen könnte.

Formel 1: Verfrühter Abflug?

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der 28-Jährige vorher nicht bei einem anderen Rennstall unterschreibt. Ansonsten steht er eben bis Ende des Jahres bei Red Bull unter Vertrag und müsste seinen Verpflichtungen nachkommen.

Zuletzt hatte de Vries angekündigt, dass er jetzt, wo er mehr Zeit habe, studieren wolle. Allerdings gibt es Gerüchte um Interesse von Teams aus der Formel E und der Langstreckenweltmeisterschaft. Die Formel 1 hält sich bisher zurück.