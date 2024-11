Formel 1: Rücktritts-Hammer! Verstappen und Co. schauen ganz genau hin

Paukenschlag in der Formel 1! Auf der Zielgeraden der Saison wird die Königsklasse des Motorsports nochmals so richtig durchgeschüttelt. Erst gaben Alpine und Mercedes einen spektakulären Motoren-Deal bekannt (hier mehr erfahren) – und jetzt auch noch das!

Mit sofortiger Wirkung zieht sich Rennleiter Niels Wittich von seinem Posten zurück! In den verbleibenden drei Saisonrennen der Formel 1 müssen sich Max Verstappen und Co. also auf einen neuen obersten Regelhüter einstellen. Hat das Auswirkungen?

Formel 1: Wittich zieht sich zurück

Wittich hatte den Posten 2022 von einem äußerst umstrittenen Vorgänger übernommen: Michael Masi. Dieser hatte im Saisonfinale 2021 den Zorn von Lewis Hamilton und Mercedes auf sich gezogen, weil eine kontroverse Entscheidung letztlich Max Verstappen zum Weltmeister machte. Daraufhin musste er seinen Posten räumen.

Wittich übernahm zunächst im Duo mit Eduardo Freitas, ehe er im vergangenen Jahr zum alleinigen Rennleiter aufstieg. Während dieser Zeit gab es immer wieder Streitereien mit den Fahrern, wegen einiger kurioser Strafen. Jüngstes Beispiel ist die Debatte um Strafen für Formel-1-Piloten, die Schimpfwörter benutzen.

Jedoch endet die Ära Wittich jetzt abrupt. Wie die FIA am Dienstag (12. November) mitteilte, habe der Rennleiter seinen Rückzug erklärt. Er wolle neue Möglichkeiten verfolgen. „Wir danken ihm für sein Einsatz“, heißt es.

Nachfolger steht fest

Einen Nachfolger präsentiert der Weltverband gleich mit. Mit dem Rennen in Las Vegas beginnend übernimmt Rui Marques die Leitung der Grands Prix. Ob er auch über die Saison hinaus mit dieser Aufgabe betraut wird, wird sich zeigen.

Interessant wird vor allem zu sehen sein, mit welcher Linie Marques enge Rad-an-Rad-Duelle bewertet. Besonders für Max Verstappen und Lando Norris, die in dieser Saison bereits einige Mal aneinander gerieten und noch immer um die WM kämpfen, wird es wichtig zu sehen sein, wie weit sie unter der neuen Leitung in der Formel 1 gehen können.