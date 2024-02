Formel 1: Haas macht es als erstes Team offiziell – Hülkenberg schaut genau hin

Am 21. Februar ist es endlich so weit: Die Formel 1 kehrt zurück auf die Strecke. In Bahrain werden von Mittwoch bis Freitag (21. – 23. Februar) die Vorsaisontests auf dem Bahrain International Circuit stattfinden. Für die Teams ist es eine erste Standortbestimmung.

Schon eine Woche vor den Vorsaisontests in der Formel 1 hat Haas nun als erstes Team seine Aufstellung bekannt gegeben. Nico Hülkenberg weiß jetzt, wann er ins Auto steigt und wie lange.

Formel 1: So geht Haas die Vorsaisontests an

Mit großer Spannung werden die Testfahrten vor der Saison in der Formel 1 erwartet. Die Autos sind inzwischen alle vorgestellt, nur auf der Rennstrecke hat man sie noch nicht gesehen. In Bahrain werden die neuen Boliden nun erstmals getestet.

Für die Teams ist es eine erste Standortbestimmung – und vor allem ein erster Test, ob alle Neuerungen am Auto auch wirklich funktionieren. Die Autos werden auf „Herz und Nieren“ getestet und erste Änderungen für das erste Rennen vorgenommen. Richtig ernst wird es eine Woche später beim Großen Preis von Bahrain (2. März).

Haas hat nun rund eine Woche vor den Testfahrten sein Line-up bekannt gegeben. Kevin Magnussen wird am 21. März in der vierstündigen Morgensession für Haas ins Auto steigen. Hülkenberg testet am Nachmittag. Am 22. März darf Hülkenberg dann beginnen und am 23. März wieder Magnussen.

Bearman darf erst in Imola ran

Beide Fahrer erhalten insgesamt drei Trainingssessions. Insgesamt zwölf Stunden dürfen die beiden Piloten damit im neuen Auto sitzen, bevor es eine Woche später ernst wird. Ein Einsatz der Ersatzfahrer Oliver Bearman und Pietro Fittipaldi ist demnach nicht geplant.

Im Laufe der Saison werden Magnussen und Hülkenberg allerdings mehrfach für Bearman Platz machen müssen. In Imola, Barcelona, Silverstone, Budapest, Mexiko-Stadt und Abu Dhabi wird Bearman das erste Freie Training anstelle eines Stammfahrers bestreiten.