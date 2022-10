Formel 1: Aus schon besiegelt! Pilot könnte bald HIER fahren

Die Karriere von Nicholas Latifi geht in der Formel 1 geht 2022 vorerst zu Ende. Der Kanadier hat bei Williams keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Der Rennstall gab schon vor einigen Wochen die Trennung bekannt.

Jetzt könnte klar sein, wohin es Nicholas Latifi nach der Formel 1 hinzieht. Gerüchten zufolge ist der 27-Jährige ein heißer Kandidat auf einen Wechsel in die amerikanische IndyCar-Serie.

Formel 1: Latifi vor Wechsel?

2020 schaffte Nicholas Latifi den Sprung in die Formel 1, unterschrieb einen Vertrag bei Williams. In seinen drei Jahren in der Königsklasse des Motorsports konnte der Kanadier aber nicht überzeugen, holte in 57 Rennen mickrige neun Zähler (Stand: 19. Oktober) und wurde von seinen Teamkollegen immer dominiert.

Was sich über die Saison bereits angedeutet hatte, gab Williams Ende September offiziell bekannt: Latifi wird 2023 nicht mehr für Williams an den Start gehen. Der Kanadier erhält keinen neuen Vertrag bei dem Traditionsrennstall. Wer seine Nachfolge antritt, ist bis heute unklar.

Fährt Latifi gegen Grosjean und Co.?

Dafür könnte jetzt feststehen, wohin es Latifi selbst zieht. Der Motorsport-Journalist David Land berichtet, dass es den 27-Jährigen in die USA zieht. Dort soll der Rennfahrer bei einem IndyCar-Team hoch im Kurs stehen. Dem Vernehmen nach könnte Latifi der vierte Fahrer beim Rennstall Chip Ganassi werden. Eine Bestätigung steht noch aus.

Ungewöhnlich wäre dieser Weg allerdings nicht. In der IndyCar-Serie fahren bereits die früheren Formel-1-Piloten Romain Grosjean, Takuma Sato, Juan Pablo Montoya und Marcus Ericsson. Außerdem zog es zuletzt die früheren Formel-2-Fahrer Christian Lundgaard und Callum Illot in die IndyCar-Serie.