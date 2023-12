Formel 1: Mercedes-Boss gibt großen Fehler zu – „Das war eindeutig falsch“

Die Formel 1 hat sich in den vergangenen Jahren extrem weiterentwickelt und weltweit viele neue Zuschauer gewonnen. Das liegt auch an der Netflix-Serie „Drive to survive“, die vor allem in die USA für einen großen Zuwachs gesorgt hat.

Mercedes-Boss Toto Wolff hielt zunächst überhaupt nicht von der Netflix-Doku über die Formel 1, stellte sich quer. Inzwischen muss er zugeben, dass er mit seiner Einschätzung gewaltig falsch lag.

Formel 1: Mercedes-Boss mit großer Abneigung gegen „Drive to survive“

In der ersten Staffel „Drive to survive“ fehlten die beiden Spitzenteams Mercedes und Ferrari. „Das Thema ‚Drive to survive’ war etwas, was Mercedes und Ferrari gar nicht gefallen hat. Die haben kaum etwas bezahlt für die Rechte, sind überall mit ihren Kameras herumgelaufen. Deswegen haben wir entschieden: Wir machen da nicht mit“, erklärt Toto Wolff im OMR-Podcast.

Die ersten Folgen habe er sich auf dem Flug nach Australien angeschaut und war überhaupt nicht begeistert. „Das war echt cringe, das war echt schrecklich. Das ging gar nicht. Das war peinlich“, so Wolffs hartes Urteil.

Einschneidendes Ereignis führt bei Wolff zu Umdenken

Mitmachen wollte er bei der Serie danach auch nicht. Erst ein Ereignis änderte seine Meinung. Er bekam einen Anruf einer Freundin, die ihn nach Karten für den Österreich-GP für ihre Söhne fragte. „Die waren 18 oder 19 Jahre alt, ziemlich coole Jungs. Da hab ich gesagt: Die interessiert das Thema Formel 1?“ Die Antwort: „Ja, wir lieben ‚Drive to surive‘. Deswegen wollen wir uns das unbedingt live anschauen.“

Bei Wolff führte das zu einem Umdenken: „Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist meine Einschätzung falsch. Und die war dann eindeutig falsch.“ Die Folge: Mercedes öffnete seine Tore für die Film-Crew: „Wir haben dann mit Netflix ausgemacht, wir geben ihnen ein Rennen vollen Zugang.“ Inzwischen ist auch Toto Wolff ein Star der Serie.