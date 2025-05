Formel 1: Monaco-Premiere! FIA zwingt alle Teams zum Handeln

Der Große Preis von Monaco steht an. Einst das mit am meisten mit Spannung erwartete Rennen, ist der Kurs bei vielen Fans der Formel 1 in Ungnade gefallen. Der Grund: zu wenig Action, zu große Langeweile.

Wer vorne startet, hat quasi schon gewonnen. Verächtliche Stimmen sprechen mehr von einer Prozession, denn von einem Rennen. Dagegen will die FIA in diesem Jahr vorgehen und führt eine neue Regel extra für den Monaco-GP ein. Alle Teams der Formel 1 müssen sich an diese halten.

Formel 1: Neue Stopp-Regel kommt zum Einsatz

In jedem Rennen der Königsklasse gibt es feste Regeln, doch Monaco ist eine Ausnahme. 305 Kilometer müssen die Fahrer für gewöhnlich mindestens abspulen, ehe das Rennen zu Ende geht. In Monaco sind es aufgrund der anspruchsvollen Strecke nur 260 Kilometer. Über die Jahre gab es so manche Extrawürste für diesen besonderen Kurs – und in diesem Jahr kommt eine dazu.

+++ Auch spannend: Knall um Traditionsstrecke! Fans gehen radikalen Schritt +++

Denn die FIA hat vor Kurzem eine 2-Stopp-Regel für Rennen in Monaco beschlossen (hier mehr dazu lesen). Statt mindestens einmal an die Box zu kommen, muss jeder Fahrer jetzt also zweimal in die Boxengasse des Fürstentums abbiegen. Kann die Formel 1 den Traditionskurs so retten und den Zuschauern mehr Spannung bieten?

Große FIA-Hoffnung

Am Sonntag (25. Mai) tritt die neue 2-Stopp-Regelung also erstmals in Kraft. Die Absicht der FIA ist klar: die Hoffnung auf mehr Spannung. Ein verpatzter Boxenstopp ist auf dem engen Straßenkurs pures Gift, kann das ganze Ergebnis versauen. Jetzt muss sich jeder Fahrer der Gefahr zweimal stellen.

Top-News des Tages:

Die Teams müssen zudem sämtliche Strategien überdenken und nach neuen Plänen suchen, die vielleicht den Sieg bringen. Trotz zweier Stopps bleibt es im übrigen dabei, dass maximal zwei verschiedene Reifensätze gefahren werden müssen – wie bei jedem anderen Rennen der Formel 1 auch.