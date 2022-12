Formel 1: Milliardär hat große Pläne! Holt er Mick Schumacher zurück ins Cockpit?

Die Fans waren tieftraurig, Mick Schumacher war enttäuscht. 2023 wird der Deutsche in der Formel 1 nicht an den Start gehen. Haas setzt für das kommende Jahr stattdessen auf Nico Hülkenberg.

Sein vorläufiges Aus in der Formel 1 trifft Mick Schumacher. Angebote als Ersatzpilot hat er aber reichlich vorliegen. Ob der 23-Jährige jemals ein Cockpit bekommt, ist unklar. Ein schwerreicher Schumi-Fan hat jetzt große Pläne, die auch Schumacher beinhalten. Er könnte dem Piloten wieder einen Platz in der Motorsport-Klasse besorgen.

Formel 1: Milliardär hat große Pläne

R.E. Lee international ist der größte Lebensversicherungsmakler der Welt. Calvin Lo ist der Chef der Firma und besitzt ein Privatvermögen von 1,64 Milliarden Euro. Er ist ein großer Fan von Michael Schumacher und hat ihn laut eigener Aussage bereits in jungen Jahren bewundert.

Daher hat er auch große Pläne. Der 46-Jährige hatte in der Vergangenheit bereits einen dreistelligen Millionen-Betrag in Williams investiert. Jetzt möchte er auch in die Formel 1 einsteigen. Wen er als Fahrer dann im Team haben möchte, dürfte auf der Hand liegen: Mick Schumacher.

„Ich denke, Mick ist eine Bereicherung für jedes Team. Man muss sich das mal vorstellen: Mein Held, mein Idol Schumacher und dann sein Sohn, der das Training und die Auswirkungen dieses Mindsets hatte, seit er ein kleines Kind ist“, schwärmt Lo im Interview mit „Planetf1“. Mit Blick auf seine eigene Geschichte mit Schumi verrät er: „Von einem Jungen, der damit aufwuchs, Schumacher zuzusehen und später fährt dann sein Sohn (in Los Team, Anm. d. Red.), das wäre der Himmel für mich.“

Schumi-Fan will Mick Schumacher im Team

Umso enttäuschter war er, als er vom Schumacher-Aus bei Haas erfahren hat. „Natürlich hatte er einige Male Pech in den vergangenen beiden Jahren, speziell auch jetzt in den letzten Rennen. Aber er ist ein erstaunlicher Fahrer und soweit ich es beurteilen kann auch eine sehr sympathische und freundliche Person. Und aus finanzieller Sicht, was die Vermarktbarkeit betrifft, ist er natürlich unglaublich.“

Doch ein Einstieg in die Formel 1 ist teuer. Die Kosten für ein Team in der Motorsport-Königsklasse beziffern sich laut Mercedes-Teamchef bei circa einer Milliarde Euro. „Was ich bisher so gesehen habe, kommen die Zahlen von der Größenordnung her hin“, so der Business-Experte. Dazu kommen auch noch einmal 200 Millionen Euro Antrittsgebühr.

Was ihm zum Vorteil werden könnte: Hyundai plant wohl ebenfalls einen F1-Einstieg unter dem neuen Reglement ab der Saison 2026, zu der auch Audi gehört. Für Lo wohl der perfekte Zeitpunkt. „Realistisch ist 2026, das ist bereits jetzt eine kurze Zeitspanne“, verrät er. Ob Mick Schumacher in dem Jahr dann zu haben wäre oder bereits ein Team haben wird?