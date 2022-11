Formel 1: Teamchef deutet Mick-Hammer an – „Passt unheimlich gut“

Seit einigen Tagen herrscht Gewissheit: Mick Schumacher wird im kommenden Jahr keinen festen Sitz mehr in der Formel 1 haben. Sein Rennstall Haas hat den Vertrag mit den Deutschen nicht verlängert.

Doch Mick Schumacher könnte der Formel 1 in 2023 dennoch erhalten bleiben. Mercedes-Teamchef Toto Wolff machte dem Piloten jetzt Hoffnung.

Formel 1: Teamchef deutet Mick-Hammer an

Wenn nicht als Stammfahrer, dann vielleicht als Ersatzfahrer? Mick Schumacher wurde in den kommenden Tagen mit Mercedes in Verbindung gebracht. „Ich finde, er hätte einen Platz in der Formel 1 verdient und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das machen können“, sagte Wolff am Freitag (18. November) in Abu Dhabi im Interview mit „Sky“.

Wolff betonte, dass aufgrund der vielfältigen Verbundenheit der Familie Schumacher zu Mercedes Mick „unheimlich gut zum Stern“ passen würde. Derzeit habe es aber noch keine konkreten Gespräche über die Rolle des Ersatzfahrers bei Mercedes gegeben.

„Ich glaube, seine Priorität war dahingehend, dass er einen Platz bekommt, dass er am Grid ist und das ist bisher nicht passiert. Und ich glaube, da ist noch ein Team frei, mal sehen“, sagt Wolff. Der Mercedes-Teamchef deutet damit das zweite Williams-Cockpit an, das dann frei wäre, falls Logan Sargeant seine notwendigen Punkte für die Superlizenz bekommen würde (Hier mehr dazu).

Formel 1: Mick Schumacher zu Mercedes?

Mick Schumacher selbst zeigt sich weiter motiviert und will gerne in der Formel 1 bleiben. „Ich habe jetzt Zeit, also werde ich mir alle Optionen, die ich habe, ansehen und die richtige für meine Zukunft wählen“, sagte der 23-Jährige.

Mehr News:

Sein Onkel Ralf Schumacher findet, dass eine Reservistenrolle bei Mercedes optimal für die Entwicklung des Youngsters wäre. „Ich glaube, dass Mick einfach wahnsinnig dazulernen könnte, mit so einem Team zusammenzuarbeiten“, sagt Ralf Schumacher.

Im Gespräch als Ersatzfahrer bei Mercedes stand auch Daniel Ricciardo, der McLaren verlassen wird. Doch der Australier hat sich laut Motorsportkonsulent Helmut Marko für Red Bull entschieden.