Formel 1: Talent trumpft mächtig auf – neue Konkurrenz für Mick Schumacher

Die Situation für Mick Schumacher in der Formel 1 ist unbefriedigend. Dem 24-Jährigen bleibt in dieser Saison nur die Rolle des Ersatzfahrers bei Mercedes, nur zu gerne würde er 2024 aber wieder im Cockpit sitzen.

Die Aussichten für 2024 sind aber alles andere als rosig. Cockpits in der Formel 1 sind rar gesät und jetzt scharrt auch noch ein Mercedes-Junior mit den Hufen. Der Nachwuchsfahrer Frederik Vesti drängt in die Formel 1.

Formel 1: Mercedes-Junior sorgt für Aufsehen

Große Veränderung in der Formel 1 wird es 2024 wohl nicht geben. Kaum Verträge laufen aus, kaum Fahrerwechsel sind zu erwarten. Für Mick Schumacher bedeutet es, dass die Chancen auf ein Stammcockpit ohnehin schon gering sind.

+++ Formel 1: Paukenschlag wirbelt Teams durcheinander – herber Rückschlag für Verstappen und Co. +++

Und dann wären da auch noch die Talente in der Formel 2. In der Nachwuchsserie macht aktuell ein Mercedes-Junior mächtig auf sich aufmerksam. Der Däne Frederik Vesti führt die Formel 2-Gesamtwertung nach sieben Rennen mit 110 Punkten an.

In Saudi-Arabien und Monaco gewann der 21-Jährige das Hauptrennen, in Barcelona feierte er einen Sieg im Sprintrennen. Sollte Vesti die Formel 2 in diesem Jahr gewinnen, darf er im kommenden Jahr nicht mehr in der Rennserie an den Start gehen. Die Folge: Vesti bräuchte einen Platz in der Formel 1 oder einer anderen Rennserie.

Duell um die Mercedes-Plätze?

Seit 2021 gehört Vesti, der in der Formel 2 für Schumis Ex-Team Prema fährt, zum Juniorenprogramm von Mercedes. Dementsprechend wäre er ein Kandidat für die gleichen Plätze wie Mick Schumacher. Heißt: Ersatzfahrer/Testfahrer bei Mercedes oder möglicherweise ein Stammcockpit bei Williams.

Das könnte dich auch interessieren:

Das könnte die Zukunft von Mick Schumacher noch einmal erschweren. Er sucht verzweifelt nach einem Cockpit. Wann und ob es klappt, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch überhaupt nicht abzusehen.