Formel 1: Wilde Spekulationen bei Mick Schumacher – jetzt herrscht Gewissheit

Seit mehr als zwei Saisons wartet Mick Schumacher auf das ersehnte Formel-1-Comeback. Der 25-Jährige hofft noch auf einen Sitz bei Sauber/Audi für das kommende Jahr. Ob er den Zuschlag bekommen wird?

Um den ehemaligen Formel-1-Piloten gibt es aber aktuell noch weitere Spekulationen. Jetzt hat sich ausgerechnet seine Freundin Laila Hasanovic zu Wort gemeldet und ein für alle Mal Klartext gesprochen.

Formel 1: Mick-Freundin meldet sich zu Wort

Abseits der Rennstrecke sorgt Mick Schumacher bei den Formel-1-Fans auch für mächtig Aufregung. Zuletzt lösten er und seine Freundin Laila Hasanovic auf Instagram wilde Spekulationen aus. Was war der Grund? Ein Ring an der Hand seiner Partnerin. Haben sich beide etwa verlobt?

Hasanovic postete ein Foto vom Ring und ließ die Fans dadurch komplett ausrasten. „Seid ihr verlobt? Herzlichen Glückwunsch“, „Oh mein Gott. Ist es wirklich passiert?“ und „Was ist jetzt los? Ist Mick wirklich verlobt?“, hieß es in den Kommentaren. Doch Hasanovic klärte dann direkt aus.

„Nein, Leute, es ist kein Verlobungsring“, sagte die 23-Jährige. Zuletzt gab es schon Gerüchte darüber, dass sich das neue Traumpaar im Motorsport verlobt hätte. Nun gibt es Gewissheit.

Glück in der Liebe – Pech in der F1?

Seit Sommer 2023 sind Mick Schumacher und Hasanovic ein Paar, zeigen sich immer wieder auf Social Media im Urlaub oder an den Formel-1-Rennwochenenden im Paddock. Während der Deutsche Glück in der Liebe hat, sieht es sportlich eher nicht so gut aus. Denn die Chancen, dass er im kommenden Jahr an den Start geht, sind gering.

Bei Sauber/Audi ist noch ein Platz frei. Schumi Jr. macht sich zwar noch Hoffnungen, aber die Entscheidung soll feststehen. Demnach hat sich das Formel-1-Team gegen den ehemaligen Haas-Fahrer entschieden und baut Medienberichten zufolge wohl auf den brasilianischen Formel-2-Fahrer Gabriel Bortoleto. Damit wird er wohl der neue Teamkollege von Nico Hülkenberg.

Mick Schumacher hingegen wird wohl aller Voraussicht nach wieder für Alpine in der WEC-Meisterschaft an den Start gehen. Der Teamchef erklärte zuletzt, dass er auch 2025 auf den deutschen Piloten setzen möchte.