Formel 1: Hässliche Szenen bei Mexiko-GP! Perez-Fan rastet völlig aus

Wenn Fan-Liebe in Gewalt ausartet, geht sie zu weit. Beim Mexiko-GP gab es für die Formel 1 äußerst ungewöhnliche Szenen. Dass es Prügelszenen aus Fußball-Stadien gibt, ist man traurigerweise gewohnt. Dass sich jedoch bei einem Formel 1-Rennen die Fäuste fliegen, ist ziemlich ungewöhnlich.

Beim Großen Preis von Mexiko ist ein Anhänger von Sergio Perez auf zwei Ferrari-Fans losgegangen, prügelte wie wild auf sie ein. Ein Vorfall, der die Formel-1-Welt schockt.

Formel 1: Eklat bei Mexiko-GP!

In den Sozialen Medien kursiert ein Video, auf dem ein Red-Bull-Fan während des Rennens plötzlich auf zwei Ferrari-Anhänger losgeht. Auf der Tribüne im legendären Baseballstadion des Autodromo Hermanos Rodriguez schlägt er auf die zwei Ferrarista ein.

+++ Formel 1: Heftiger Nackenschlag für Hülkenberg – jetzt steht die Zukunft auf dem Spiel +++

Erst das beherzte Eingreifen eines unbeteiligten Zuschauers kann die Situation beruhigen. Er packt sich den Angreifer, nimmt ihn in den Schwitzkasten und führt ihn weg. Im Anschluss übernehmen Security-Kräfte. Der Perez-Fan wurde mit einem lebenslangen Streckenverbot belegt, darf nie wieder Gast bei einem Formel-1-Rennen sein.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Formel 1 zieht knallharte Konsequenzen

Die Szene soll sich kurz nach dem Start des Mexiko-GP abgespielt haben. Beim Start war Lokalmatador Sergio Perez gecrasht und anschließend ausgefallen. In der ersten Kurve lenkte er zu früh ein, ließ Charles Leclerc keinen Platz. Die Schuld lag eindeutig bei ihm, was er im Anschluss auch zu gab. „Es war nicht Charles‘ Fehler war. Es war einfach ein Rennunfall“, so Perez.

Das könnte dich auch interessieren:

Nach dem Vorfall auf der Tribüne in Mexiko erklärte eine Sprecherin gegenüber „Bild“: „Beim Formel 1 Grand von Mexiko haben wir uns umgehend mit der Situation befasst und jede Form von Gewalt aufs Schärfste verurteilt, da sie auf der Strecke, auf der Tribüne oder im Motorsport keinen Platz hat. Wir stehen für gegenseitigen Respekt und werden weiterhin daran arbeiten, ein sicheres Umfeld für alle Teilnehmer und Fans zu schaffen.“