Formel 1: Bahnt sich ein Mercedes-Knall an? Star-Pilot sorgt für Aufregung

In der Formel 1 kann es nicht nur auf der Rennstrecke schnell gehen. Auch in Sachen Fahrerwechsel ist alles möglich. Das zeigte vor allem der Hammer-Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari.

Nun bahnt sich bei Mercedes der nächste Knall an. Der Vertrag von George Russell bei Mercedes läuft zum Jahresende aus. Bleibt er beim Formel-1-Team oder wechselt er? Die Gerüchteküche brodelt seit einiger Zeit. Jetzt lässt der Brite selbst aufhorchen.

Formel 1: Russell-Abschied bei Mercedes?

Mit Kimi Antonelli hat Mercedes das größte Talent in der Formel 1 für die kommenden Jahre sicher. Die Silberpfeile werden den jungen Italiener immer weiter aufbauen, damit er sich zu einem Top-Fahrer entwickelt. Ein Sitz ist also schon mal vergeben. Und was ist mit George Russell?

Seit vier Jahren fährt der Brite für Mercedes. Wird es seine letzte Saison? Ende des Jahres läuft sein Vertrag aus. Seit Wochen gibt es viele Spekulationen um seine Zukunft. Es wird auch schon gemunkelt, dass ausgerechnet Max Verstappen ihn im Cockpit ersetzen könnte. Der vierfache Weltmeister ist bei Red Bull nicht mehr glücklich, da er kein konkurrenzfähiges Auto mehr hat.

Zurück zu Russell: Zuletzt gab es immer wieder Annäherungen und Aussagen von Mercedes und vom Fahrer selbst, dass sie den auslaufenden Vertrag gerne verlängern möchten. Jetzt hat sich Russell wieder geäußert und für Aufregung gesorgt.

„Nichts ist sicher“

Im Interview mit „formel1.de“ sagte Russell: „Das hier ist jetzt mein viertes Jahr bei Mercedes, nächstes Jahr mein fünftes.“ Als er gefragt wurde, ob das denn aufgrund der bislang noch nicht kommunizierten Verlängerung auch sicher sei, erklärte der Formel-1-Star: „Nein, es ist nicht sicher. Nichts ist sicher.“

Wenn er denn bleiben würde, wäre es das fünfte Jahr, so Russell. Etwas anders klangen die Worte von Teamchef Toto Wolff. „George und ich sind uns völlig klar darüber, wie dies ablaufen wird. Und zu 100 Prozent einig“, sagte der Mercedes-Boss.

Viele Fans werden sich fragen: „Ja, was denn nun?“ Solange keine offizielle Verkündung kommt, bleiben weiterhin die Spekulationen um die Zukunft des Briten. Bahnt sich vielleicht sogar ein Hammer-Abgang an? Seit Hamilton wissen wir, dass in der Formel 1 alles möglich ist.