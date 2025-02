Formel 1: Pikante Mercedes-Prognose – scheitert der Russell-Plan?

Der Startschuss zur neuen Saison ist endgültig gefallen! Seit Mittwoch (26. Februar) testen die Teams der Formel 1 in Bahrain, was das Zeug hält. Die neuen Autos werden auf Herz und Nieren geprüft.

Im Fokus steht dabei auch Mercedes. Bei den Silberpfeilen (hier mehr zum neuen Auto des Teams lesen) ist eine neue Ära angebrochen. Erstmals seit zwölf Jahren geht der Rennstall ohne Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton an den Start, stattdessen soll George Russell die Führung übernehmen. Geht der Plan auf?

Formel 1: Russell gegen das Wunderkind

Drei Saisons fuhr Russell an der Seite von Lewis Hamilton. Im Vergleich mit dem Weltmeister war er immer nur die Nummer 2. Wenn er seinen Teamkollegen nicht besiegte, war dies das erwartbare Ergebnis. In diesem Jahr ist für den Briten alles anders.

+++ Mick Schumacher: Angst vor nächstem Tiefschlag – Team zieht Konsequenzen +++

Russell geht als klare Nummer 1 in die Saison, die Podestplätze und Siege einfahren soll. Denn sein Teamkollege ist ein blutjunger Rookie, der über keinerlei Formel-1-Erfahrung verfügt. Und auch wenn Kimi Antonelli als Super-Juwel gehypt wird, käme es für Russell einem Debakel gleich, sollte er das teaminterne Duell verlieren.

Schumacher mit pikanter Prognose

Völlig unwahrscheinlich hält „Sky“-Experte Ralf Schumacher dieses Szenario nicht. „Ich glaube, dass er schnell ist, schnell ankommen wird“, zeigt sich der ehemalige Rennfahrer nach dem ersten Testtag in Bahrain von Antonelli beeindruckt. Zwar gehe er davon aus, dass auch Antonelli in seinem Debüt-Jahr Fehler unterlaufen werden – diese würden allerdings nicht so gravierend wie bei anderen Rookies ausfallen. „Er ist ein bisschen cleverer, glaube ich“, so Schumacher.

+++ Regeländerung soll Monaco retten – neue Details kommen ans Licht +++

Auch deshalb ist er überzeugt, dass es sich George Russell an der Mercedes-Spitze nicht zu bequem machen darf. „Wenn aus irgendeinem Grund das für Kimi Antonelli klappt, dann kann es auch für ihn ziemlich schnell eng werden“, meint der Sky-Mann über den Briten.

Mehr Nachrichten von uns:

Das habe auch damit zu tun, dass Russell seiner Meinung nach „wenn er unter Druck gerät, zu viel will, zu viele Fehler macht“. Ob Antonelli seinen Teamkollegen in der Formel 1 schon im ersten Jahr ärgern können wird?