Formel 1: Mercedes lässt die Katze aus dem Sack! Jetzt ist es offiziell

Es ist durch und durch der Start in eine neue Ära bei Mercedes. Das deutsche Werksteam geht seinen Weg in der Formel 1 ab sofort ohne Lewis Hamilton. Der Rekordweltmeister ist mittlerweile bekanntermaßen Fahrer von Ferrari. Stattdessen sitzt Kimi Antonelli im Cockpit der Silberpfeile.

Doch auch auf Sponsoren-Ebene tut sich bei Mercedes einiges. Kurz nach dem Jahreswechsel gibt der Rennstall nun einen spektakulären Deal bekannt. Ab sofort wirbt auch Adidas in der Formel 1!

Mercedes holt Adidas in die Formel 1

Schon länger hatte sich der Deal zwischen den beiden deutschen Traditionsmarken angedeutet. Am Dienstag (7. Januar) ließ Mercedes die Katze dann aber endgültig aus dem Sack. „Das Rennen beginnt“, heißt es in einem Instagram-Post, welches die neue Partnerschaft ankündigt.

+++ Auch spannend: Christian Horner macht reinen Tisch! Er enthüllt die wahren Probleme des Rennstalls +++

Laut Adidas bringe die „mehrjährige Partnerschaft […] zwei Ikonen in einer der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt zusammen“. Tatsächlich boomt die Formel 1 seit Jahren insbesondere in Nordamerika, wo der Sport allen voran durch die Netflix-Doku „Drive to Survive“ populär geworden ist. Doch auch andere Märkte lassen sich erschließen.

Wolff mit krassem Versprechen

Natürlich lässt es sich auch Teamchef Toto Wolff nicht nehmen, den Deal zu kommentieren. Dieser würde „neu definieren […], was Team- und Fanbekleidung in unserem Sport bedeutet.“

Weitere Nachrichten liest du hier:

Konkret wird Adidas eine umfassende Kollektion entwerfen, die sowohl Bekleidung als auch Schuhe und Accessoires enthält – für das ganze Team. Natürlich auch für die beiden Fahrer George Russell und Kimi Antonelli. Die erste Kollektion will man schon im Februar vorstellen.

Formel 1: Mercedes richtet sich neu aus

Damit richtet sich Mercedes auf mehreren Ebenen völlig neu aus. Bis zuletzt sponserten Puma und Tommy Hilfiger das Werksteam. Allerdings ließ man diese Verträge nach der letzten Saison auslaufen.