Formel 1: Jetzt ist es raus! Mercedes zeigt es allen

Dieser Mega-Deal sorgte in der Formel 1 bereits im vergangenen Jahr für extrem viel Aufsehen. Sportartikelhersteller Adidas ist in die Königsklasse eingestiegen und sponsort in Zukunft das Top-Team Mercedes.

Jetzt haben Adidas und Mercedes erstmals allen gezeigt, wie die Zusammenarbeit aussieht. Der Formel-1-Rennstall präsentierte die neuen Outfits mit den ikonischen drei Streifen.

Formel 1: Adidas zeigt Mercedes-Kollektion

Adidas und Mercedes – der größte deutsche Sportartikelhersteller und einer der größten deutschen Autohersteller machen in der Formel 1 gemeinsame Sache. Adidas ist ab dieser Saison der offizielle Ausstatter des Rennstalls.

Jetzt hat Adidas im Headquarter in Herzogenaurach erstmals die neue Teamkleidung von Mercedes vorgestellt. Und es ist fast wie man erwartet hattet: Die drei ikonischen Streifen sind auf den Outfits deutlich zu sehen. Die Rennanzüge haben sie auf den Schultern und den Hosenbeinen.

Mercedes-Fahrer aus dem Häuschen

Mercedes-Fahrer Russell gerät bei der neuen Partnerschaft ins Schwärmen: „Für uns als Team ist es unglaublich, mit einer Marke wie Adidas zusammenzuarbeiten, die wirklich versteht, wie es ist, auf höchstem Niveau im Sport zu arbeiten. Ihr Wissen, ihre Expertise und ihre Liebe zum Detail werden uns als Team nur zugutekommen und uns hoffentlich einen Vorteil verschaffen, wenn wir in dieser Saison und darüber hinaus um Rennsiege und Meisterschaften kämpfen.“

Und auch Neu-Teamkollege Kimi Antonelli ist voller Vorfreude: „Wir freuen uns sehr, mit Adidas als Team zusammenzuarbeiten, und für mich persönlich ist es angesichts meiner ersten Saison in der Formel 1 etwas ganz Besonderes. Das erste Mal, als ich das neue Trikot mit meinen Teamkollegen trug, ist ein Moment, an den ich mich immer erinnern werde, und ich kann es kaum erwarten, auf die Tribüne zu schauen und die Fans zu sehen, die es ebenfalls tragen.“