Formel 1: Aus und vorbei! McLaren macht Abschied offiziell

In der diesjährigen Formel-1-Saison zählt McLaren zum großen Favoriten auf beide Titel: die Konstruktionsmeisterschaft und die Fahrer-WM. Der Rennstall will so viele Erfolge wie möglich einfahren.

Aber McLaren ist abseits der Formel 1 auch in anderen Rennserien vertreten. Weil das für das Unternehmen wohl zu viel ist, verkündete das Traditionsteam nun den bitteren Abschied. Der Fokus soll voll auf die Königsklasse gerichtet werden.

Formel 1: McLaren macht Abschied offiziell

Das britische Team und Lando Norris und Oscar Piastri werden eine erfolgreiche Saison erleben – das sehen viele Experten voraus. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, will der Rennstall sich jetzt voll und ganz auf die Formel 1 konzentrieren. Daher hat McLaren nach einer strategischen Überprüfung des Rennsportportfolios mitgeteilt, nach der Saison 2024/25 nicht mehr an der Formel E teilzunehmen.

McLaren habe sich immer dem Innovationsgeist und Erfolg im Motorsport verpflichtet gefühlt und sieht die Teilnahme an der Formel E als einen wichtigen Teil davon. Dennoch hält das Unternehmen es für notwendig, sich auf die anderen Klassen zu konzentrieren, die durchaus wichtiger und von noch größerer Bedeutung sind – dazu zählt eben die Formel 1.

„Wir sind ungemein stolz auf das, was wir in der Formel E erreicht haben und die Serie spielt eine entscheidende Rolle in der gesamten Motorsportlandschaft, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um andere Möglichkeiten zu erkunden, die besser mit der gesamtstrategischen Ausrichtung von McLaren Racing übereinstimmen – einschließlich unserer Teilnahme an der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft im Jahr 2027“, erklärt CEO Zak Brown.

Kein McLaren mehr in der Elektroserie

Und der Boss des Formel-1-Teams weiter: „Für jetzt konzentrieren wir uns darauf, dieses großartige Team für zukünftigen Erfolg aufzustellen, indem wir daran arbeiten, einen neuen Eigentümer zu sichern. Das Team hat einen starken Start ins Jahr hingelegt und wir beabsichtigen, die Saison auf einem Hoch zu beenden. Ich möchte dem Team, der Formel E, unseren Partnern und unseren Fans für ihre anhaltende Unterstützung danken.“

Die restlichen Rennen in der Formel E werden von McLaren also noch gefahren, danach ist Schluss. Für Erfolge sollen jetzt die Formel-1-Piloten Piastri und Norris sowie das IndyCar-Team sorgen. Dort bleibt alles zunächst so, wie es ist.