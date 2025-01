Formel 1: Fahrer verkündet es selbst – jetzt ist endgültig Schluss

Für diesen Rennfahrer ist der Traum von der Formel 1 endgültig Geschichte. Er strebt nicht mehr weiter nach einem Comeback, wie er nun selbst verkündet. Die Rede ist von Ex-Schumacher-Teamkollege Nikita Mazepin.

Der Russe wird nicht mehr länger als Vollzeit-Rennfahrer unterwegs sein und hakt damit auch die Formel 1 endgültig ab. Mazepin konzentriert sich dafür künftig auf andere Sportarten, in denen er an den Start gehen will.

Formel 1: Mazepin gibt Traum endgültig auf

Gemeinsam mit Mick Schumacher ging Mazepin 2021 in der Formel 1 für Haas an den Start. 2022 wurde er kurz vor dem Saisonstart rausgeworfen. Haas trennte sich nach dem Start des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine von Hauptsponsor Uralkali und gleichzeitig auch von Mazepin, dessen Vater der Boss von Uralkali ist.

Seitdem hofft Mazepin vergebens auf eine Rückkehr in die Formel 1 – und jetzt hat er das Thema offenbar auch ganz abgehakt. Der 25-Jährige erklärte kurz nach seiner Teilnahme an einem 24-Stunden-Rennen in Dubai, dass er künftig nicht mehr Vollzeit-Rennfahrer sei. Auf Instagram bezeichnet er sich nun selbst als „Hybrid Athlet“.

Mazepin will boxen und beim Triathlon starten

Was das sein soll? Das erklärte er gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur „TASS“: „In diesem Jahr plane ich, an fünf Wettkämpfen in verschiedenen Sportarten teilzunehmen“, so Mazepin.

Geplant sei demnach auch die Teilnahme an einem Box-Kampf. „Der wird im Herbst 2025 stattfinden. Das streben wir an, ich hoffe, dass alles gut läuft“, sagte der Russe. Zudem wolle er an einem Motorradrennen und der russischen Buggy-Meisterschaft teilnehmen, erklärte Mazepin. Damit aber nicht genug: Auch in Triathlon-Wettbewerben will er starten.