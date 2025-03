Formel 1: Verstappen-Ära am Ende? „Wird sich daran gewöhnen müssen“

Der nächste Titel ist immer der schwierigste – und noch nie war das für Max Verstappen so zutreffend wie jetzt. Erstmals seit er sich 2021 zum Dominator der Formel 1 aufschwang, geht der Niederländer nicht als Favorit in die neue Saison.

Zwar ist er immer noch der beste Fahrer der Formel 1, der immer ein paar mehr Prozentpunkte aus dem Auto kitzeln kann – doch die Voraussetzungen sind schlicht erdrückend. Das stellt auch „Sky“-Experte Ralf Schumacher jetzt klar.

Formel 1: Probleme bei Red Bull?

Die ersten Testtage des neuen Jahres sind vorbei. Zeit, über die ersten Eindrücke zu sprechen. Das macht Pay-TV-Anbieter und Rechteinhaber Sky traditionell in seinem F1-Podcast „Backstage Boxengasse“. In der aktuellen Ausgabe spricht Peter Hardenacke mit Ralf Schumacher über alles, was in Bahrain auf und neben der Strecke passiert ist.

Dabei ist natürlich auch der anstehende Titelkampf ein Thema. Zu den absoluten Favoriten gehören McLaren und Ferrari. Aber Red Bull? Da sieht Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher eher schwarz. „Die Tendenz war schon im letzten Jahr deutlich“, sagt er über die Entwicklung beim Formel-1-Team von Max Verstappen.

Red Bull sei 2024 stark in die Saison gestartet und habe dann das Auto nicht mehr in den Griff bekommen. Lediglich den fahrerischen Qualitäten Verstappens sei es zu verdanken, dass dieser sich am Ende seinen vierten Titel in Folge sichern konnte.

Neuer Weltmeister kündigt sich an

Doch diese Ära des Gewinnens könnte nun endgültig vorbei sein. Red Bull zeigt sich in Bahrain zwar mit neuem Front-Flügel – die großen Innovationen am Wagen, um McLaren abzufangen, gab es aber nicht zu bestaunen. „Max wird sich daran gewöhnen müssen, das ist so“, ist sich Schumacher sicher, dass dieses Jahr ein anderer Fahrer triumphieren wird.

Mehr Nachrichten von uns:

Aber wer bekommt am Ende des Jahres dann die Trophäe für den besten Fahrer der Formel 1 überreicht? Klar: Auch bei Schumacher steht Lando Norris ganz oben auf der Liste. Allerdings: Auch Leclerc habe gute Chancen – „wenn der Ferrari denn funktioniert“, wie Schumacher betont.