Formel 1: Nach Hamilton-Schock – holt Wolff jetzt Verstappen zu Mercedes?

Mit Lewis Hamilton verliert Mercedes den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Der Brite wechselt nach dieser Saison zum Konkurrenten Ferrari. Auf dem Fahrermarkt hat dieser Deal ein echtes Beben ausgelöst.

Mercedes muss für 2025 einen adäquaten Ersatz finden. Der beste Fahrer in der Formel 1 ist aktuell Max Verstappen, doch der ist bis 2028 an Red Bull gebunden. Wagt Mercedes dennoch einen Versuch bei dem Niederländer? Mit dem Hamilton-Wechsel hätte schließlich auch keiner gerechnet.

Formel 1: Verstappen zu Mercedes? Dr. Marko redet Klartext

Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko wäre nicht verwundert, wenn Mercedes-Boss Toto Wolff bei Max Verstappen anrufen würde. „Das ist eigentlich seine Aufgabe als Teamchef, dass er alles tut, um die besten Fahrer zu bekommen“, sagt er jetzt in einem Interview mit „Oe24“.

An eine ernsthafte Chance, dass Verstappen Red Bull in Richtung Mercedes verlässt, sieht Dr. Marko aber nicht. „Er hat ein gutes Gedächtnis. Und da ist zu viel vorgefallen in der Vergangenheit. Ich erinnere nur an Silverstone (als Verstappen von Hamilton 2021 abgeschossen wurde und vergeblich auf eine Entschuldigung von Mercedes wartete, d. Red.) oder an den Wirbel damals beim Finale in Abu Dhabi. Das sitzt tief“, meint der 80-Jährige. Er schließt einen Wechsel von Verstappen zu Mercedes aus.

„Das hat auch mich völlig überrascht“

Aber auch den alten Haudegen Dr. Marko ließ der Hamilton-Hammer nicht kalt: „Das hat auch mich völlig überrascht, eine sportliche Sensation – vor allem der Zeitpunkt. Man fragt sich, wie es dazu gekommen ist.“

Er deutet an: „Mercedes ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 von Ferrari überholt worden, auch McLaren war schneller. Vielleicht hat Hamilton etwas mitbekommen, was die Außenwelt noch nicht weiß.“

Für Red Bull selbst ändere der Wechsel nichts. Er sehe darin lediglich „eine Schwächung von Mercedes“. Er sagt: „Ob es Ferrari stärkt, wird sich herausstellen. Insgesamt hat das schon eine unglaubliche Auswirkung, das geht bis zu den Börsenkursen. Ist doch toll, dass sich was tut.“