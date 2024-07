Formel 1: Alarmierende Verstappen-Worte – droht ein WM-Horror?

Platz 1 in der Fahrerwertung, mehr als 70 Punkte Vorsprung. Die meisten Fahrer würden über einen solchen Zwischenstand nach 14 von 24 Rennen in der Formel 1 jubeln. Bei Max Verstappen ist das Gegenteil der Fall.

Von seinen letzten beiden WM-Titeln ist der Serien-Weltmeister der Formel 1 noch deutlich größere Vorsprünge gewohnt. Sportliche Probleme und interne Querelen bei Red Bull sind mittlerweile ein offenes Geheimnis. Und McLaren holte zuletzt mächtig auf. Nun schlägt Verstappen regelrecht Alarm.

Formel 1: Verstappen in Sorge um vierten Titel

Nach einem enttäuschenden fünften Platz in Ungarn krachte es bei Red Bull gewaltig. Probleme gibt es im Weltmeister-Rennstall schon länger. Doch immer mehr wirken sie sich inzwischen auch auf die sportlichen Ergebnisse aus. Das bereitet dem Team Sorgen. Und die gleichzeitig immer bessere Performance von Konkurrent McLaren auch.

Vor dem Spa-GP sagte Max Verstappen nun erstmals ganz deutlich über McLaren: „Schaut man sich die letzten fünf, sechs Rennen an, waren sie auf jeden Fall die Besten. Ziemlich eindeutig sogar.“ Er attestiert der Luxus-Automarke „großartige Arbeit“. Die starken Leistungen und Ergebnisse hätten sie sich auch verdient. Was ihm und seinem Rennstall Sorgen bereitet: Auch das Auto von McLaren scheint das eigene überholt zu haben.

„Wir haben uns ein bisschen verrannt“, gibt auch sein Teamkollege Sergio Perez offen und ehrlich zu. Zweifel sind aufgekommen, ob der WM-Titel der Fahrer und auch der Konstrukteurstitel in der Formel 1 so souverän ins Ziel gebracht werden können, wie in den letzten beiden Jahren. Noch nie wurde ein solcher Vorsprung eingeholt. Doch noch sind über 300 Punkte zu holen. Und der Abwärtstrend von Red Bull scheint noch lange nicht gestoppt.