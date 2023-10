Formel 1: Hamilton wütet wegen Verstappen – und hat irre Forderung

Max Verstappen ist zurück in an der Spitze. Nachdem er sich in Singapur eine kleine Podiums-Auszeit nahm, stand der kommende Formel-1-Weltmeister in Singapur wieder oben auf dem Treppchen. Dennoch sorgt ausgerechnet das Singapur-Rennen weiter für Gesprächsstoff.

Dort war nicht nur der schwache Red Bull ein Thema – sondern auch eine nicht ausgesprochene Strafe gegen Verstappen. Diese lässt seinen ehemals ärgsten Rivalen in der Formel 1 nun vor Wut schäumen.

Formel 1: Verstappen zu Unrecht nicht bestraft

Was war passiert? Im Qualifying in Singapur (hier mehr dazu) hatte Verstappen Alpha-Tauri-Fahrer Yuki Tsunoda auf dessen schneller Runde behindern. Üblicherweise zieht das eine Gridstrafe nach sich, was das desaströse Q2-Aus des Niederländers weiter verschlimmert hätte.

++ Bittere Prognose von Red-Bull-Boss – für IHN wird es eng ++

Die Rennleitung beließ es allerdings bei einer Verwarnung. Sie wertete die Tatsache, dass Verstappen nicht von seinem Team gewarnt wurde, als mildernde Umstände. Ein Fehler, wie sie schon beim Formel-1-Stopp in Japan zugeben mussten.

Hamilton mächtig angefressen

Und deshalb ist auch Lewis Hamilton mächtig sauer. „Diese Regel ist seit Ewigkeiten dieselbe“, wetterte er. Um das in Zukunft zu verhindern, schlägt er eine krasse Neuerung vor, wie „Motorsport.com“ berichtet.

„Ich denke, wir müssen anfangen, Künstliche Intelligenz für diese Art von Dingen in Betracht zu ziehen, damit wir gute Entscheidungen treffen können“, sagte Hamilton. „Ich würde gerne sehen, ob KI einen besseren Job machen könnte oder nicht.“

Formel 1: Auch andere Fahrer sauer

Dabei ist Hamilton keinesfalls der einzige Fahrer, der sich kritisch ob der Nicht-Strafe für Verstappen äußerte. „Es ist einfach eine Schande, dass derjenige, der dominiert und so ziemlich jedes Rennen gewinnt, als einziger ungestraft davonkommt“, sagte beispielsweise Carlos Sainz.

Noch mehr Nachrichten für dich:

Ob Hamilons Vorschlag erhört wird, darf allerdings stark bezweifelt werden. So ein Vorhaben dürfte in der Formel 1 sicherlich für jede Menge Diskussionen sorgen.