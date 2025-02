Formel 1: Eskalation zwischen Norris und Verstappen? McLaren-Star lässt aufhorchen

Für wenige Wochen wirkte es in der vergangenen Saison so, als könne Lando Norris Max Verstappen noch vom Thron schubsen. Die beiden Formel-1-Stars führten dabei knallharte Zweikämpfe auf der Strecke, in denen insbesondere der Niederländer nicht zurücksteckte.

Der Lohn war am Ende neben so mancher Strafe aber eben auch der vierte Weltmeistertitel in Folge. In der kommenden Saison will Norris von Beginn an ein Konkurrent sein. Dafür macht er Verstappen, der in der Formel 1 eigentlich auch sein bester Freund ist, eine klare Ansage.

Formel 1: McLaren greift nach den Sternen

Die Konstrukteur-Wertung hat McLaren schon gewonnen, jetzt will man nach dem prestigeträchtigsten Titel greifen. Im kommenden Jahr soll auch die Trophäe für den besten Fahrer nach Woking wandern. Lando Norris fühlt sich bereit, seine erste Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Auch wenn McLaren als Favorit in die Saison geht, wissen wohl alle im Team, dass der Erfolg kein Selbstläufer ist. Vor allem Red Bull hat bewiesen, nach Rückschlägen immer wieder aufstehen zu können. Und mit Max Verstappen hat der Dosen-Rennstall den aktuell besten Fahrer der Formel 1 (hier mehr lesen) in seinen Reihen.

Norris mit dem Messer zwischen den Szenen

Wie es ist, mit dem Niederländer über mehrere Rennen Kopf an Kopf zu fighten, hat Norris 2024 erfahren – und daraus seine Schlüsse gezogen. Er kündigte bei der Vorstellung des neuen McLaren-Wagens jetzt an, erbarmungslos kämpfen zu wollen.

„Ich muss meine Ellbogen ausfahren und zeigen, dass ich nicht bereit bin, ihm irgendwelche Positionen zu überlassen“, stellte Norris klar. Eine klare Kampfansage an Verstappen, dass er künftig nicht mehr zurückziehen will.

Droht auf der Strecke dann die Eskalation? Die Zweikämpfe der beiden sorgte schon für den ein oder anderen Unfall. Wenn jetzt beide Piloten knallhart agieren, könnte es sogar in aller Regelmäßigkeit krachen.